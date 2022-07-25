Divkārtējie bēgļi. Kā baltkrievi bēg no diktatūras un kara

Беларусь переживает третью за неполных два года волну эмиграции. Первая прошла в августе-сентябре 2020 года. Вторая — в середине 2021 года. Последняя волна эмиграции из Беларуси началась после 24 февраля 2022 года и не закончилась по сей день. По разным оценкам за два года страну покинули от нескольких десятков до нескольких сотен тысяч человек.

Осенью прошлого года президент Польши Анджей Дуда заявил, что Польша приняла около 150 тысяч белорусов, предоставив им работу и убежище. Но белорусы выезжали не только в Польшу. Значительная часть эмигрантов выбрали Литву, Латвию, Эстонию, Украину и Грузию. Эксперты оценивали общее число выехавших из страны примерно в 400 тысяч человек.

Первые волны новейшей белорусской эмиграции были напрямую связаны с преследованием инакомыслящих в стране. Белорусы бежали от репрессий, уголовного преследования, психологического давления на протестующих и их семьи. Многие из тех, кто покинул страну после событий лета-осени 2022 года, называли свой отъезд временной релокацией, однако со временем большинство вынуждено было признать — речь идет о беженстве.

Причем большой части белорусов, бежавших из страны по политическим мотивам в соседнюю Украину, пришлось стать беженцами дважды. Сначала они спасались от диктатуры, затем — от военной агрессии России.

Одной из таких дважды беженок стала белорусская певица, музыкант и телеведущая Катерина Водоносова. В течение года после событий августа 2020 года она вместе с мужем и двумя детьми оставалась в Минске и надеялась, что ей не придется покинуть свой дом.

"9 августа 2020 года я и подумать не могла, что ровно через год мне придется срочно, почти без вещей, с двумя детьми, без работы, знания языка и без планов на будущее покидать Беларусь, чтобы спасти себя от тюрьмы, детей от детского дома. Но вот как бывает: оказывается, так просто упаковать всю жизнь семьи в три чемодана, обнять маму и котов, расплакаться, а потом собраться и уехать в неизвестность", — поделилась Катерина у себя в социальных сетях.

Сначала семья улетела в Вильнюс.