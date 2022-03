Kopš 24. februāra protestos pret karu visā Krievijā aizturēti vairāk nekā 7600 cilvēki. Ļaudis turpina iziet ielās, apzinoties, ka viņiem par to draud apcietinājums, sodi un problēmas darbā. Anna, kura pašlaik atrodas Sanktpēterburgā, stāsta, kā šie protesti izskatās no iekšpuses.

"Kas es esmu? Krievs, Krievijas iedzīvotājs, Krievijas pilsonis. Likumpaklausīgs nodokļu maksātājs un patriots. Bet es atsakos sevi asociēt ar to Krieviju, ar to armiju un ar to valsti, kas pašlaik iet karā. Mana Krievija tagad neklusē. Tā ir nikna un iziet ielās. Tā saka: "Karam nē!" Un, ja mēs esam pēdējie krievi no šīs valsts, no šīs Nārnijas, kas saglabājusies vien mūsu sirdīs, lai pasaule mūs atceras tādus." Šos vārdus rakstījis mans draugs, Slava Malahovs, "Runet" populārās domubiedru grupas "Дореволюционный советчик" ("Pirmsrevolūcijas padomdevējs" – tulk. no krievu valodas) un tāda paša nosaukuma mūzikas grupas dibinātājs. Viņš dodas uz mītiņiem Maskavā un Pēterburgā, aktīvi aģitē pret karu koncertos un internetā.

Es dzīvoju Sanktpēterburgā – muzeju un vētrainas literārās dzīves pilsētā, kur bāros lasa dzeju un uz sienām zīmē Daniila Harmsa portretus. Man ir daudz radošu draugu, un viņi visi, vien ar retiem izņēmumiem, ir pret karu. Pat visprokrieviskākie – tie, kas uzskatīja, ka Ukrainai jāatdod Donbass, ir šokā un nezina, kā attaisnot Kijevas un Harkivas apšaudīšanas.