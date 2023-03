Krievija sola apmācīt Svatini drošībniekus; kazahi par atbalstu suverenitātei pateicas ASV

Neitrālās valstis Rietumu priekšā krīt kā puvuši āboli no ābeles, kurā plosās kovārņi. Vismaz tā var secināt no Krievijas ārlietu ministra Sergeja Lavrova apgalvojumiem par to, ka rietumvalstis spiež "neitrālās" nosodīt Krievijas asiņaino iebrukumu Ukrainā, bet viņa vizīšu iespējas mainīt "brīvi domājošo" nostāju ievērojami sarukušas. Tikmēr viens no ciešākajiem kaimiņiem Kazahstāna nupat pateicās ASV par atbalstu valsts suverenitātei.

Gadadiena kopš invāzijas bijis nozīmīgs atskaites punkts, lai savilktu kopā gan reiz "otras lielākās armijas pasaulē" teritoriālos ieguvumus, no kuriem lielākais pagaidām vēl ir stepju klāts sauszemes savienojums ar Krimu, kā arī pilnībā drupās pārvērstas pilsētas, gan tās grandiozos militārās tehnikas zaudējumus, kuri, tikai pēc "Oryx" komandas vizuāli apstiprinātās uzskaites, nupat jau pietuvojušies 10 000 vienību. Savā ziņā saskaitīt var arī panākumus starptautisko saišu pīšanā. Zaudējumi, protams, ir abās frontes pusēs, bet gluži kā kaujaslaukā, arī diplomātijā smagāki tie parasti ir agresora pusē.

Krievijas kampaņa impērijas atjaunošanai neērtā situācijā nostādījusi daudzus tās sabiedrotos. To vidū ir arī Ķīna un Indija, kuras katra savu apsvērumu dēļ nenosoda uzbrucēju, bet arī publiski neatbalsta to, tikai aicina konfliktu atrisināt diplomātiskā miera ceļā. Līdzīgi kā Indija, kas vēlas atstāt pēc iespējas lielākas manevrēšanas iespējas tirdzniecībā un tātad arī diplomātiskajās attiecībās, vairāki vidēja lieluma reģionālie spēlētāji, piemēram, Dienvidāfrika, izvēlējušies konfliktam oficiālajā nostājā mest līkumu, cik vien tas ir iespējams