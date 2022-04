Anastasija portālam "Delfi" sākotnēji teica: nebaidos no intervijām! Tomēr tās gaitā lūdza neminēt viņas darbu, jo jau divreiz gājusi cauri ideoloģiskām tīrīšanām ofisā un trešoreiz vairs negrib. Viņa Krievijā strādā izglītības jomā, dzīvo no algas līdz algai, ietaupījumu nav. Parunājām par to, kā pasauli redz krievu tauta, ko dara TV propaganda un kāds ir iespaids par krievu un latviešu attiecībām. Un – galu galā – vai ir jau jūtamas sankciju sekas.

Anastasija ir maskaviete, kas 11 gadus protestē pret Krievijā notiekošo. Iepriekš par piedalīšanos Alekseja Navaļnija komandas organizētā mītiņā viņu aizturēja, piesprieda 10 000 rubļu naudassodu (apmēram 115 eiro), ko viņa nomaksāja, taču vairāki viņas draugi ir spīdzināti iecirkņos. Nastja ir pārliecināta, ka drošībsargājošo iestāžu pārstāvji pat viskritiskākajā momentā nepāries civiliedzīvotāju pusē, jo ir audzināti kā sadisti. Pat ja Krievijā tiešām sāktos revolūcija, varas iestādes nebūtu sabiedrotie.

Kara sākumā, 24. februārī, tu "Telegram" rakstīji, ka tagad būs "p.....". Ko ar to domāji?

Jauniešiem ir nozagta nākotne. Tu nevari ne ceļot, ne mācīties, neko. Un vēl rusofobija. Esi krievs? Viss skaidrs. Daudzas manas kolēģes saņēmušas atteikumus publicēt rakstus, draugi "izkrīt" visādos radošajos konkursos. Tu paliec kā idiots, gaidot režīma maiņu, paliec muļķos. Kopumā sāc justies kā otrās šķiras cilvēks. Es domāju, ka mēs tagad izsmeļam visu to, ko mūsu vecāki pieļāva deviņdesmitajos gados. Mēs esam aizvainoti uz šo paaudzi, jo viņiem bija iespēja Krieviju ievirzīt demokrātiskās sliedēs, bet viņi bija nodarbināti ar savu labklājību. Viņi palaida visu vējā. "Kursk" nogrimšana, Beslana... Tas viss notika, un bez sekām. Senči tajā laikā pelnīja naudu un priecājās par sadzīves augšupeju.

Kā sankcijas reāli jūtamas šobrīd?

Ēdiens veikalos ir. Tamponu nav, un tos arī Krievijā neražo. Veļas pulveru nav.