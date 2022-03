Krievijas iebrukums Ukrainā apvienojis daudzus eiropiešus, kas vēlas palīdzēt Ukrainas iedzīvotājiem. Vieni vāc pārtikas produktus bēgļiem, citi viņus izved uz drošām teritorijām vai palīdz atrast patvērumu. Baltkrievs Kirils Jakumovičs un ukrainis Jurijs Stasinčuks dzīvo Prāgā, vēl pirms divām nedēļām viņi bija tikai draugi, bet nu kļuvuši par partneriem vērienīgā projektā – viņi gatavo ekipējumu baltkrieviem un ukraiņiem, kas aizstāv Ukrainu frontes pirmajās līnijās.

Vien stundas brauciena attālumā no Prāgas atrodas neliels privātais poligons. Tas pieejams ikvienam, kurš vēlas pašaudīties: rokas drošuma un precizitātes pārbaude izmaksās 200 kronas (astoņi eiro) stundā. Visiem, izņemot Kirilu un Juriju: viņiem nav jāmaksā ne par īri, ne par iztērētajām patronām (kas, starp citu, nav lēts "prieks"). Viņi gatavojas izmēģināt bruņuvestēm paredzētās plāksnes un apzinās, ka no šiem testiem ir atkarīga to cilvēku, kas aizstāv Ukrainu ar ieročiem rokās, dzīvība un veselība. Pa ceļam uz poligonu Kirils un Jurijs stāsta, kā un kādēļ ķērušies pie šīs misijas.

"Pēdējā vakarā pirms kara ar Juriju dzērām alu un, protams, spriedām par to, vai būs karš," atceras Kirils. "Abi bijām vienisprātis – būs. No rīta, tūlīt pēc iebrukuma, sazvanījāmies un nolēmām, ka ar skubu kaut kas jādara. Kādēļ man tas bija svarīgi? Kad uz Ukrainas pilsētām sāka lidot raķetes, mēs – baltkrievi – tajā pašā mirklī kļuvām par valsts-agresora pilsoņiem. Jā, mēs paši esam cietuši no Lukašenko režīma, es, piemēram, emigrēju uz Čehiju pēc 2006. gada protestiem, bet mums vienalga ir palikušas Baltkrievijas pases. Nolēmu, ka nemēģināšu neko pierādīt ar vārdiem, bet palīdzēšu ar saviem darbiem."

Savulaik Kirilam Prāgā bija armijas apģērbu veikals, kopš tiem laikiem saglabājušies daudzi kontakti. Viņš sāka palīdzēt ukraiņu brīvprātīgajiem gatavot pasūtījumus frontei: konsultēt, piemeklēt munīciju, koordinēt piegādes. Viņš stāsta, ka civilpersonām nereti ir grūti atšķirt – tā ir īsta ķivere vai replika. Kad noskaidrojās, ka arī baltkrievi dodas karot ukraiņu pusē, Kirils ar visiem spēkiem ķērās pie darba.