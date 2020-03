Pēdējo divu gadu laikā Latvijas uzņēmēji sūdzas par nesamērīgi augstajām banku prasībām, kuru neizpildes vai šaubu rezultātā var tikt slēgts pat norēķinu konts. Uzņēmēju viedokli par to lasi šeit. Daži no dzelžainās kontroles noguruši uzņēmēji meklē izeju valstīs, kur uzraudzība ir maigāka. Bet kā šo situāciju komentē baņķieri? Kādēļ prasības pret klientiem kļuvušas stingrākas? Kādu iemeslu dēļ banka var slēgt uzņēmuma kontu, un kā no tā izvairīties?

Portāla "Delfi" aptaujātie finanšu nozares pārstāvji atzīst, ka banku devīze "Pazīsti savu klientu!" (KYC – Know your client), būtībā ir noteicošā attiecībā starp banku un klientu, un tā bijusi spēkā arī pirms Latvijā izsludinātā finanšu sistēmas "kapitālā remonta". Taču agrāk izvirzītās prasības nebija tik dzelžainas.

SEB bankas valdes loceklis Kārlis Danevičs uzskata, ka banku prasības pret klientiem ir pilnībā pamatotas un nav pārmērīgas. Viņaprāt, pasaulē vienmēr atradīsies kāda valsts, kur šīs prasības ir pieticīgākas. Taču uzņēmējdarbības vide tādā valstī, visticamāk, būs sliktāka, tādēļ nebūtu pareizi to uzskatīt par paraugu. Vienlaikus Danevičs piekrīt tam, ka Latvijas banku prasības pret saviem klientiem pašlaik ir augstākas nekā vidēji Eiropā.