27. aprīļa vakarā valdība lēma – ikviens, kurš to vēlas, no 3. maija varēs vakcinēties pret Covid-19. Šķiet, daudzi piekritīs, ka tā ir viena no labākajām ziņām, ko pēdējā laikā esam dzirdējuši, turklāt vairāku iemeslu dēļ. Tiem, kas nav nevienā prioritārajā grupā, nebūs jāgaida nākamā reize, kad tiks atvērtas dzīvās rindas, vai diena, kad visi prioritāri vakcinējamie savu poti būs dabūjuši, kas var prasīt vēl vairākus mēnešus. Turklāt tas ir solis pretim ātrāk iegūstamai pūļa imunitātei, kas, ļoti iespējams, nāktu kopā ar dažādiem ierobežojumu atvieglojumiem un sajūtu – dzīve atgriežas normālās sliedēs.

Tiesa, skrienot potēties, jāpatur prātā, ka organisms uz saņemto vakcīnu var reaģēt visdažādākajos veidos – kāds pat nemanīs, ka vakcīnu saņēmis, bet citam pēcvakcinācijas "paģiras" var būt arī ļoti smagas. Taču, tāpat kā eksperti, arī mēs atgādinām – iespējamās vakcīnas pret Covid-19 blakusparādības nav pat salīdzināmas ar iespējamiem Covid-19 saslimšanas riskiem. Citiem vārdiem – no saslimšanas jābaidās vairāk.

Šajā rakstā uzzināsi:



Pieredzes stāstus par organisma reakciju pēc vakcinācijas;

Vai un kādus medikamentus lietot pēc vakcinācijas;

Vai iespējams prognozēt organisma reakciju;

Kāpēc profilaksei nederēs asinsšķidrinošie medikamenti.

Lai gūtu lielāku izpratni par organisma reakciju uz vakcīnu, sazinājāmies ar infektoloģi un Rīgas Stradiņa universitātes asociēto profesori Daci Zavadsku, kas sniedza skaidrojumu, kas ir blakusparādības, vai iepriekš iespējams paredzēt, kāda būs organisma reakcija uz vakcīnu, un vai nepieciešama "profilaktiska" medikamentu lietošana "drošības pēc".