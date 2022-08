Vēl interesantāks un vēl dārgāks – pirmie iespaidi par 'Apple Watch' ar sakaru pieslēgumu

Esmu "āboļfans" jau teju piecpadsmit gadu, taču neticamā kārtā ar "Apple" viedpulksteni vēl nebiju ticies. Tas nu jau ir sasniedzis savu septīto paaudzi un beidzot ir ieinteresējis arī mani, jo tagad tam ir pieejami pašam savi mobilie sakari arī Latvijā.

Testējot pulksteni, man nācās reizē novērtēt divas lietas – paša pulksteņa spējas un jauno iespēju lietot to neatkarīgi no telefona. Pavisam neatkarīgi gan tas nav iespējams – arvien ir nepieciešams "iPhone" tālrunis, kurš ir pulksteņa "uzturētājs". Ar tā palīdzību pulkstenis tiek uzstādīts, konfigurēts, un ar to notiek visa galvenā ierīču sadarbība. Abām ierīcēm ir tas pats telefona numurs, un pulkstenis būtībā kļūst par telefona "pagarinātāju". Tā tas bija arī līdz šim, bet tagad ir iespēja šo "pagarinājumu" izstiept, cik vien tālu gribas. Var, piemēram, iet skriet ar pulksteni uz rokas, bet telefonu atstāt mājās. Ja būs vajadzība sazināties, to var veikt pa tiešo no pulksteņa. Gan izmantojot dažādus tiešsaistes rīkus, gan veco labo balss zvanu.

Līdz šim es lietoju "ķīniešu pulksteni", kam ir krietni ierobežotākas spējas. Taču tā baterija darbojas burtiski mēnesi. Ar "Apple Watch" tā nebūs vis. To es zināju, un tas mani vienmēr ir atturējis no šī pulksteņa pirkšanas. Reāli pulkstenis ar vienu uzlādi darbosies vienu dienu. Lietojot to ļoti ierobežoti, iespējams izstiept divas, varbūt trīs dienas. Taču ar mobilo sakaru pieslēgumu un salīdzinoši aktīvu lietošanu neizbēgami baterijas pietiks tikai tai vienai dienai. Tā kā es gribu lietot pulksteni gan dienā, gan naktī – miega mērīšanai –, tad uzlādēt to nākas kaut kad pa dienu. Parasti to daru vakaros, kādu stundu pirms gulētiešanas, kad vajadzība pēc pulksteņa ir vismazākā.