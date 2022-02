Ar Eiropu savienotais Norvēģijas dienvidu reģions cieš no ievērojama cenu pieauguma, savukārt ziemeļu reģionos, kuri paši spēj nodrošināt sev enerģētikas rezerves, cenas ir būtiski zemākas. Tādas būtiskas elektrības cenu atšķirības starp Norvēģijas reģioniem iezīmējusi enerģētikas krīze, līdz ar to ne vienmēr var teikt, ka valsts iegūst no vienotā tirgus.

Atšķirības elektrības cenās starp Norvēģijas dienvidu un ziemeļu reģioniem iezīmē Eiropas tirgus ietekmes nozīmi – Norvēģijas dienvidos dzīvojošo iedzīvotāju elektrības rēķini vairākkārt sadārdzinājušies un ir daudz augstāki nekā ziemeļu reģionos dzīvojošo rēķini.

"Kopš es dzīvoju centrālajā Norvēģijā, elektrības cenas faktiski ir pilnībā izolētas no pārējās Eiropas. Mani maksājumi par elektrību man ir aptuveni desmit reižu mazāki nekā dzīvojot Dienvidnorvēģijā sausās vasaras un savienojuma ar kontinentu dēļ," sacījis kāds Norvēģijas iedzīvotājs. Kāpēc tādas atšķirības vienas valsts diapazonā un kādēļ cenu pieaugumu veicinājis savienojums ar pārējo Eiropu, skaidro "Delfi".