LNG termināļa izvēle: vai valdības favorīts ticis vaļā no Kremļa ēnas

Valdība jūnijā bija gatava atbalstīt sašķidrinātās gāzes termināļa būvniecību Kundziņsalā, bet to neizdarīja alternatīvā projekta – Skultes varianta atbalstītāju – politiskās partijas "Konservatīvie" – kategorisko iebildumu dēļ. Kundziņsalas projekts no valsts prasa mazāk, taču pastāv bažas par drošības riskiem. Līdz pagājušā gada beigām tas piederēja uzņēmējiem no Krievijas ar saitēm Kremlī.

Jūnija sākumā valdībai slēgtā sēdē bija jāizlemj, kuru no diviem sašķidrinātās dabasgāzes (LNG – no angļu "liquified natural gas") termināļa variantiem atbalstīt. Skultes projekta attīstītāji iesniedza garu prasību sarakstu, tajā skaitā garantijas, ka lielākais gāzes patērētājs Latvijā "Latvenergo" izmantos termināļa jaudas par fiksētu cenu. To Ekonomikas ministrija uzskata par riskantu darījumu, jo, kad Skulte būs gatava, reģionā jau darbosies divi termināļi, kam, iespējams, būs lētāks tarifs. Alternatīva Kundziņsalā neprasīja neko. Projekts jau saņēmis būvatļaujas, izgājis ietekmes uz vidi novērtējuma procedūras un varētu sākt būvēt kaut uzreiz.

"Uz papīra" izvēle bija vienkārša – par labu SIA "Kundziņsalas dienvidu projekts" piedāvātajam projektam, kurš varēs sākt darbu ātrāk un valstij nemaksās neko. Pret to kategoriski iebilda "Konservatīvie", draudot pamest koalīciju, ja netiks izvēlēta partijas sponsoram Pīteram Ragaušam daļēji piederošā AS "Skulte LNG Terminal". Kompromiss bija uzdot Ekonomikas ministrijai (EM) līdz augusta beigām iesniegt valdībā "neatkarīga konsultanta padziļinātu risku analīzi" par abiem projektiem.

Abiem Latvijas potenciālajiem termināļiem no apstiprināšanas brīža vajadzēs vēl aptuveni divus gadus, līdz tie sāks darbu. "Kundziņsalas dienvidu projekta" pārstāvji gan apgalvo, ka pirmo kārtu ar mazākām jaudām var pabeigt ātrāk.

Ekonomikas ministrija tikai 8. augustā parakstīja līgumu ar konsultantu – auditorkompāniju "PwC Latvija" – par 119 tūkstošiem eiro. EM portālu "Delfi" informē, ka tagad gatavo ziņojumu, lai valdība var "pieņemt objektīvu lēmumu par nacionālo interešu objekta statusa piešķiršanu vienam terminālim, kas atbilst Latvijas nacionālajām interesēm ekonomiskā, tehniskā, tiesiskā, valsts drošības un drošuma aspektā".

Ekskluzīvs Ušakova laika līgums

Atšķirībā no Skultes projekta par Kundziņsalas projektu līdz šim nebija zināms tikpat kā nekas.