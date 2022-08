'Mākleris' kovids aiziet – īres tirgus atkal karsts

Pēdējos trīs mēnešos īres cenas pieaugušas. Tas nav saistīts tikai ar ukraiņu un studēt gribētāju pieplūdumu. Beidzoties ierobežojumiem un atsākoties ceļošanai, mazie dzīvokļi atkal "pārcēlušies" uz "Airbnb", "booking.com" pasauli. Turklāt Rīgā atgriežas gan tie cilvēki, kas strādājuši attālināti, gan pašmāju un ārvalstu studenti. Tādējādi kopējais dzīvokļu piedāvājums sarucis, cenas - kāpušas.

Tas gan nenozīmē, ka pilnīgi jebkas, arī mājiņas uz vistas kājiņas, kas nonāk īres tirgus piedāvājumā, aizies "uz urrā" un par jebkādu cenu.

Bažas par bargu ziemu un neprognozējamais apkures rēķinu apjoms kopumā rada daudz un dažādas spekulācijas par to, kas gaidāms mājokļu tirgū. Viens no pieņēmumiem ir tāds, ka daļa "lieko" dzīvokļu (tādi, kas ir mantoti, nosacīti, no kāda onkuļa, bet kurā paši nedzīvo; kas iegādāti "nebaltai" dienai, izmantojot kredītu, par kuriem maksājumi ik mēnesi pieaug, u.tml.), ko neizdosies pārdot, varētu nonākt īres tirgū. Un pretēji – iespējams, ka dzīvokļi, kam nesanāks sameklēt īrniekus, varētu tikt pārdoti.

Jaunus īres namus vēl nebūvē

Latvijas īres tirgus specifika – tajā galvenokārt darbojas privātpersonas, mazie investori, nelieli mājokļu attīstītāji. Specializētu, profesionāli pārvaldītu īres namu nav daudz. Liela daļa nelielu un mazītiņu dzīvokļu būtībā ir orientēti uz īstermiņa īri jeb tiek piedāvāti tūristiem.

Jāatgādina, ka 2021. gada pavasarī Saeima pieņēma jauno dzīvojamo telpu īres likumu, pēc kura speciālisti lēsa un daudzi gaidīja lielu aktivitāti jaunu īres namu izveidē, attiecīgi plašāku piedāvājumu, taču pagaidām tas nav materializējies. Attīstītāji šo segmentu uzskata par perspektīvu, vērtē iespējas, taču