Pandēmijā kā viena no pirmajām zem sitiena nonāca restorānu industrija, turklāt milzu grūtības tiek ciestas joprojām. Gan kebabnīcām, gan augstās virtuves restorāniem nākas burtiski izdzīvot, nemitīgi pielāgojoties jauniem apstākļiem un ierobežojumiem. Restorators Murads Juško stāsta, kādu cenu – gan burtiski, gan pārnestā nozīmē – restorānu biznesam nākas maksāt par pandēmijas pārbaudījumiem.

Pirms septiņiem gadiem Murads atgriezās dzimtenē no Maskavas, kur pameta veiksmīgu karjeru – viņš saprata, ka tomēr vēlas dzīvot un strādāt Latvijā. Kopš tā laika viņš ir uzsācis septiņus projektus. Pērn sarunā ar "Delfi Plus" Murads stāstīja par darbu koronavīrusa krīzes laikā – neraugoties uz visiem sarežģījumiem, viņš turpināja pieturēties pie plāna un atvēra jaunus restorānus. Tiekamies ar uzņēmēju vēlreiz, lai uzzinātu, kas mainījies gada laikā. "Tagad to apstākļu dēļ, kādos nonākusi industrija, es vairs neredzu jēgu attīstīt šeit jaunus projektus, koncentrējos uz jau esošajiem. Visu pandēmijas laiku mēģinājām noturēties virs ūdens un izdzīvot. Pirmajā pusgadā nebija atbalsta no valsts. Gan mani paša, gan visu uzņēmumu ienākumi samazinājās par 70-80%," atzīstas Murads.

Lai noturētos virs ūdens, daudzu kafejnīcu un restorānu īpašnieki bija spiesti pieņemt smagus lēmumus un samazināt darbinieku skaitu.