Oksfordas zinātnieks: mums ir maz kontroles pār attīstītām tehnoloģijām, tas ietekmē spēju būt laimīgiem

Protams, mūsdienās arvien vairāk ir nepieciešams viedtālrunis, lai varētu veikt dažādas darbības, un cilvēki, kuriem nav viedtālruņa – lai kāds būtu iemesls: neprot ar to rīkoties vai apzināti nelieto –, tiek izgrūsti no sabiedrības, un arī šādos gadījumos tiek radīta sajūta, ka viņiem atņem zināmu kontroli.

Piemēram, kad cilvēki aktīvi skrullē cauri sociālo tīklu informācijai, psiholoģijā tam ir labi zināms skaidrojums – tas ir process, ko cilvēks var kontrolēt. "Cilvēki nevar kontrolēt ārējo vidi, bet pašu skrullēšanu var. Tomēr ir atkal cita problēma – cilvēki saņem neizmērojami daudz nevajadzīgas informācijas, skaistas bildes "Instagram" utt.," teic Sandbergs.

Lipīgais stress

Kāds Sandberga draugs ir uzņēmuma vadītājs, kas sevi raksturo kā "stress puppy", viņam patīk stress. Viņš jūtas dzīvs, kad viņam daudz kas ir jāizdara, kad jāpieņem svarīgi lēmumi, – īsts uzņēmējs. Sandbergs pats gan ir daudz mierīgāks. Lai arī viņam ir daudz enerģijas, nepatīk steiga pašas steigas pēc. Protams, daļā gadījumu ir jāsteidzas, ekonomikā ir daudz iemeslu būt ātriem. Tomēr daudzos gadījumos stress ir daļa no sabiedrības kultūras.

"Reizēm ir sajūta, ka nepieciešams izrādīties savam priekšniekam, ka darbs tiek veikts. Ir valstis, kur ir pieņemts darbiniekiem strādāt ilgāk par priekšnieku, kurš arī strādā ilgas stundas, jo arī viņam nepieciešams atstāt iespaidu uz savu priekšnieku. Un galu galā tā nav diez ko produktīva sistēma. Darbinieki vienkārši pavada ļoti daudz laika birojā un nav diez ko laimīgi," teic Sandbergs.

Būtu vajadzējis izdomāt jaunu kārtību, bet, strādājot šādā birojā, ir grūti izteikt savu viedokli. Sandbergs kā zinātnieks no malas var uz to norādīt, jo noteikti ir citi instrumenti, kā šādās situācijās rīkoties. Piemēram, pandēmija daudz ko mainīja. Priekšniekiem vairs nebija tiešas iespējas pārbaudīt, cik ilgi darbinieks strādā. Sandbergs domā, ka daudzi priekšnieki vēlas, lai darbinieki atgriežas birojos, jo tiem trūkst sociālās kontroles pār cilvēkiem. Reizēm to vajag darīt, reizēm tā ir kļūda, jo ir citi veidi, kā organizēt darbu.

Šajā jomā ir daudz vietas inovācijām. "Mēs tik daudz ko uztveram kā pašu par sevi saprotamu, un šajā ziņā kovids bija ļoti labs instruments. Izrādās, daudz ko var mainīt teju vienas dienas laikā. Piemēram, esam modificējuši valodu, pateicoties tiešsaistes sarunām, daudz vairāk izmantojam žestus, īkšķis augšā ir ļoti populārs žests. Esmu novērojis, ka garlaicīgu akadēmisko tiešsaistes tikšanos laikā tagad izmantojam čatus, lai varētu komentēt notiekošo. Ļoti noderīgs papildinājums, it īpaši, ja var pajautāt, ko nozīmē konkrētais saīsinājums, vai pajokot," teic Sandbergs.

Biznesā var redzēt daudz stresa un liela tā daļa ir lieka, uzskata Sandbergs. Bet tas ir lipīgs – ja viens cilvēks birojā ļaujas stresam, tas pārņem arī citus. Un rodas tendence uz to koncentrēties. Sandbergs velk paralēles ar politiķiem, kuri visu diennakti ir pavadījuši pārrunās un no rīta sarkanām acīm atver sanāksmju telpas durvis, deklarējot: "Mēs izglābām Eiropu." Kā zinātnieks, kas strādā ar neirozinātnes jautājumiem, Sandbergs zina, ka miega trūkums ļoti slikti ietekmē spēju pieņemt lēmumus. Tas būtu tāpat kā iereibušiem cilvēkiem iznākt no sapulču telpas un paziņot – mēs izglābām Eiropu! Neviens to neuztvertu nopietni. Negulēšana tiek uztverta kā panākums, spēka pierādījums, bet īstenībā tas tā nav.

Nevar bez tehnoloģijām

Vēl viena svarīga lieta – cilvēki grib komunicēt viens ar otru, veidot saiknes. Un viedierīces ļoti labi nodrošina šādu komunikāciju, vēl ne tik sen tāda komunikācija, kaut vai ar cilvēku otrā pasaules malā, nebija iespējama. Vienlaikus Sandbergs norāda, ka cilvēki lielākoties sazinās ar saviem draugiem un paziņām. "Facebook" draugi nav īsti draugi, savukārt "LinkedIn" saiknes ir ļoti vājas – tās neapmierina cilvēku sociālās vajadzības. Un joprojām tiek gaidīta tehnoloģija, kas palīdzēs veidot patiesas, dziļas cilvēku saiknes. To varētu būt ļoti sarežģīti izdarīt digitāli, kaut Sandbergs domā, ka tas ir iespējams.

Varbūt ir jālūkojas citu tehnoloģiju virzienā, kas tam nav domātas, piemēram, jāatceras par spēli "Pokémon Go" – līdz ar to cilvēki sāka vairāk nodarboties ar fiziskajām aktivitātēm, satikties viens ar otru, jo spēle tam bija ļoti labs attaisnojums. Sandbergs uzskata: tas ir pierādījums, ka to var izdarīt. Sociālie tīkli var apkopot datus, lai izdarītu secinājumus, tomēr dziļas saiknes nav tikai dati, bet arī emocijas.

"Ja cilvēki lieto sociālos medijus un tādēļ jūtas sliktāk, tas ir tāpēc, ka ir sajūta – nav labākas alternatīvas. Ja cilvēki labi tiek galā ar stresu darbā, sociālajiem tīkliem nebūs laika. Cilvēki darīs tās lietas, kas liek viņiem justies labi. Problēma rodas tad, kad, piemēram, pienāk e-vēstule un cilvēks ar lielu nopūtu secina, ka nevēlas ar šo e-vēstuli tagad nodarboties. Un tad vienmēr ir kāds sociālais tīkls, kur ielūkoties... Un tas nav nekāds brīnums, mēs mēģinātu atrast citu nodarbi, pat ja nebūtu sociālo tīklu. Tā ir nepareiza pārvarēšanas stratēģija (angļu val. – coping strategy)," skaidro Sandbergs.

Viņš norāda, ka ir nepareizas iniciatīvas, piemēram, uzņēmumiem ir vieglāk, lētāk pelnīt naudu ar tehnoloģijām, kas padara cilvēkus atkarīgus, nekā ar patiesi noderīgām tehnoloģijām. Bet vienlaikus mēs paši rīkojamies tāpat. Ja esam stresā un neredzam kādu alternatīvu, mēs izvēlēsimies vieglāko variantu, ko iespējams kontrolēt.