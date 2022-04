Kāpēc trīs mēnešu pārbaudes laiku jaunā darbavietā apsver pagarināt? Kurās nozarēs un kādos gadījumos to, iespējams, vajadzētu noteikt garāku? Saeimā šodien 1. lasījumā pieņēma Darba likuma grozījumus, kas paredz iespēju pārbaudes laiku pagarināt līdz sešiem mēnešiem. Pagaidām tam neiebilst ne darba devēji, ne darba ņēmēju pārstāvji. Kādi būs jaunā – garākā –pārbaudes laika plusi?

Ceļu Saeimas balsojumā šodien sāka Darba likuma grozījumi, kas paredz iespēju pārbaudes laiku pagarināt līdz sešiem mēnešiem. Viens no to izstrādes mērķiem saistīts ar Eiropas Savienības direktīvas "Par pārredzamiem un paredzamiem darba apstākļiem" pārņemšanu, paredzot arī iespēju pārbaudes laiku pagarināt no trim līdz sešiem mēnešiem. Darba devēju ieskatā, nepieciešamība pēc darbinieku pārbaudes laika, kas garāks par trim mēnešiem, varētu būt augsti kvalificētās profesijās, kurās ar trim mēnešiem bieži vien nepietiek, lai pārliecinātos par darbinieka spēju kvalitatīvi veikt darbu. Piemēram, būvniecībā un IT jomā.

Ar grozījumiem abām sociālā dialoga pusēm tiks dota iespēja vienoties par nozarei vai uzņēmumam atbilstošāku regulējumu, vienlaikus nesamazinot darbinieku aizsardzību. Tāpat tādējādi iecerēts veicināt kolektīvo sarunu risināšanu un koplīgumu slēgšanu. Pagaidām pēc būtības pret tiem neiebilst ne darba devēji, ne darba ņēmēju pārstāvji.