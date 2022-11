Pārceļamies uz laukiem? Gaidāmā apkures sezona pielej 'eļļu' šīs vēlmes īstenošanai

Doma pārcelties ārpus Rīgas Montai un Jānim prātā gruzdējusi jau kādu brīdi, Covid-19 pandēmijas laikā viņi guvuši papildu apstiprinājumu – tas ir iespējams, jo strādāt var arī attālināti. Un šīs vasaras nogalē sapnis par māju viņu ģimenei piepildījies.

"Intensīvi sekoju līdzi sludinājumiem – nekustamā īpašuma piedāvājumam Bauskas novadā, kur dzīvo Jāņa vecāki. Kad piedzima bērniņš, pārcelties no pilsētas bija vēl lielāka motivācija. Laukos ir lielāka brīvība, bērna attīstībai vide šķiet daudz piemērotāka par Imantas divistabu dzīvokli," spriež Monta.

Šīs ģimenes pieredze ilustrē vienu no tendencēm nekustamā īpašuma izvēlē. Vēlme pēc sava stūrīša zemes daudziem vismaz klusībā ir bijusi jau sen, Covid-19 pandēmijas laikā cilvēki to sākuši materializēt aktīvāk, pilsētniekiem meklējot un pērkot vasaras namiņus, kā arī pārceļoties uz dzīvi prom no pilsētas burzmas. Tas nerimst arī tagad un varētu pat pieņemties spēkā.