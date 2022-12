Pēc 'alkohola kara' un kovida igauņi atgriežas pierobežas dzērienu bodēs

Latvijas un Igaunijas pierobežā uz dzērienu tirgotājiem iespaidu atstāja "alkohola karš", kas skāra abu valstu akcīzes nodokļa likmes, tomēr sāpīgāk pēdējos gados situši Covid-19 laika pārvietošanās ierobežojumi. Lēto dzērienu tīkotājiem tie apgrūtināja ierašanos mūsu valstī ne tikai no Igaunijas, bet arī no Somijas. Šobrīd alkohola tirgotāji pierobežā uz pircējiem no tuvējām valstīm atkal skatās ar lielākām cerībām, un, lai arī tirdzniecības rādītāji ne kopumā, ne arī saistībā ar tūristu veiktajiem pirkumiem šogad vēl neatgriezīsies pirmspandēmijas līmenī, tie turpina uzlaboties, portālam "Delfi" atzīst nozares pārstāvji.



Baltijas burbulis palīdzēja

Igaunijā 2019. gada vasarā tika ievērojami samazināta akcīzes nodokļa likme daļai alkohola. Toreiz likuma autori neslēpa, ka tas darīts, lai samazinātu alkohola daudzumu, ko privātpersonas ieved valstī no Latvijas, tādējādi mazinot ieņēmumus pašiem igauņiem. Latvija atbildi parādā nepalika, un akcīze tika mazināta arī alkoholam Latvijā.

Latvijas Alkohola nozares asociācijas izpilddirektors Dāvis Vītols portālam "Delfi" norāda, ka vēl lielāku iespaidu uz alkohola tirdzniecību robežas tuvumā pēdējos gados atstājuši Covid-19 ierobežojumi. Asociācijas aprēķini rāda, ka 2019. gadā pierobežas pienesums no akcīzes nodokļa un pievienotās vērtības nodokļa tikai par alkoholiskajiem dzērieniem bija aptuveni 58 miljoni eiro. 2020. gadā tie bija vairs tikai 38 miljoni eiro. Turklāt lielākais kritums novērots Covid-19 sākumposmā, kad cilvēki izvairījās doties ārpus valsts. Savukārt pozitīvu ietekmi deva tā sauktais Baltijas burbulis, kas tā gada vasarā Latvijas, Lietuvas un Igaunijas iedzīvotājiem ļāva starp valstīm ceļot bez lieliem ierobežojumiem.

2021. gada vasarā Baltijas burbulis vairs netika izveidots, Covid-19 ierobežojumi bija stingri gan Latvijā, gan Igaunijā, un tas atstāja iespaidu arī uz alkohola tirdzniecību robežas tuvumā. Pēc asociācijas aprēķiniem, pērn pierobežas pienesums no akcīzes nodokļa un pievienotās vērtības nodokļa par alkoholiskajiem dzērieniem bija vairs tikai ap 27 miljoniem eiro.

"2022. gadā mēs paredzam pieaugumu, kur pierobežas pienesums varētu būt 40 līdz