Tas, cik izmaksās šopavasar iesētais, vēl nav zināms – "dārgā" raža vēl nav izaugusi. Lauksaimnieki ar bažām gaida turpmākos mēnešus, jo pat tad, ja raža būs un to izdosies veiksmīgi novākt, nav skaidrs, kā zemnieki tiks galā ar pārdošanu, jo vairāki simti "Latvijas dzelzceļa" vagonu ir palikuši Krievijā. Lielas bažas rada minerālmēslu četrkāršais sadārdzinājums. Apmēram 75% lauksaimniecībā izmantojamo minerālmēslu līdz kara sākumam uz mūsu valsti atceļoja no Krievijas un Baltkrievijas. Tagad to ieguvei jāmeklē citas valstis, bet tas nozīmē ievērojami augstāku cenu par minerālmēsliem, ko ne visi lauksaimnieki var atļauties.

Šī iemesla dēļ var samazināties raža, kas savukārt novedīs pie vēl lielāka pārtikas produktu cenu kāpuma. Dubultojusies arī lopbarības cena. Vairākas reizes sadārdzinājusies elektrība un dabasgāze, kas nepieciešama lauksaimniecības produktu apstrādes procesā.

Strauji kāpj cenas

"Es domāju, ka pats grūtākais un smagākais uzņēmējam ir milzīgā neprognozējamība un neparedzamība, kad nav iespējams neko plānot un investēt ilgtermiņā, jo šodien neviens nevar paredzēt, kur šis karš novedīs," portālam "Delfi" saka "Elagro Trade", viena no Latvijas lielākajiem uzņēmumiem graudu, sēklu, augu aizsardzības un minerālmēslu biznesā, valdes priekšsēdētājs Olavs Legzdiņš.

Viņš atzīst, ka šobrīd notiekošais uzņēmumam ir liels izaicinājums. Piemēram, salīdzinot resursu izmaksas viņa vadītajā uzņēmumā pirms gada un tagad, esot redzams, ka minerālmēslu cenas ir cēlušās no trīs līdz piecām reizēm, degviela kļuvusi divreiz dārgāka. Tāpat dārgāka kļuvusi arī elektrība, kas vajadzīga graudu pirmapstrādē.