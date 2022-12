Viens tvīts – un akcijas grīdā. Vai skandalozs izpilddirektors dara gauži uzņēmumam?

Finanšu un biznesa pasaulē, sevišķi ASV, ir labi zināmas personas, kuru vārdiem un darbiem ir lielāks svars nekā teju visai pārējai pasaulei. "Apple" tāds bija Stīvs Džobs, "Microsoft" – Bils Geits, investoru pasaulē – Vorens Bafets. Bet pēdējos gados, iespējams, par ietekmīgāko ir kļuvis odiozais miljardieris Īlons Masks. Taču vai viņa slava dara postu biržā tirgotajai "Tesla"? Un vai "Twitter" nedienas negatīvi ietekmē elektroauto akciju cenu?

Dienvidāfrikas nekustamā īpašuma magnāta un smaragdu raktuvju īpašnieka Erola Maska dēlu Īlonu pasaule sākotnēji uztvēra teju vai kā pagājušo gadsimtu izgudrotāju – Nikolā Teslas un Tomasa Edisona – moderno versiju. Viņa entuziasms saistībā ar digitālajām tehnoloģijām, robotiku un cilvēces kolonijas izveidošanu uz Marsa virsmas daudzus aizrāva, un pamazām ap Īlonu izveidojās paprāvs fanu klubs. Tomēr, laikam ejot, viņa tēls ir mainījies un publisko izteikumu, nepārdomāto darbību un aizvien ciešākas draudzības ar ASV labējiem populistiem dēļ labais iespaids daudzu acīs ir krietni iedragāts.

Taču vai investoriem tas rūp? Vai skandaloza personība var negatīvi ietekmēt arī finansiāli veiksmīgu uzņēmumu akcijas?

"Dzīvīgāki" izpilddirektori iedzīvina svārstības

Jautājums par to, cik lielā mērā vadītājs ietekmē uzņēmuma vērtību akciju tirgū, šķitis interesants arī akadēmiķu aprindās. 2020. gadā Hārvarda Universitātes pētnieku grupa akadēmiskajā izdevumā "Academy of Management Journal" publicēja pētījumu par to, kā lielo ASV biržā tirgoto uzņēmumu vadītāji (CEO) ietekmē akciju cenu. Pētnieki apmācīja mākslīgo intelektu, lai tas izvērtētu vairāk nekā trīs tūkstošu ASV lielāko biržā tirgoto uzņēmumu vadītāju uzstāšanās. Algoritms analizēja, cik lielā mērā vadītāji ir neirotiski, cik piesardzīgi, cik ekstraverti, kā arī dažādus citus faktorus.

Uzņēmumiem, kuru vadītāji bija novērtēti kā apzinīgāki, bija reģistrēts zemāks akciju cenu svārstību līmenis, taču tie varēja radīt lielāku akciju atdevi, pieaugot riska līmenim. Turpretim uzņēmumiem, kuru vadītāji ir neirotiskāki un ekstravertāki, bija tendence piedzīvot augstāku akciju cenu svārstīgumu, taču tie nespēja pārvērst šo augsto risku augstākā atdevē akcionāriem. Faktiski uzņēmumiem ar ļoti ekstravertiem vadītājiem tika novērota negatīva saikne starp akciju risku un akcionāru peļņu.

Aprakstot savu pētījumu izdevumā "Hardward Business Review", pētnieki raksta: "(..) neskatoties uz pieaugošo retoriku biznesa aprindās, ka vadītājiem ir jābūt "autentiskiem", mūsu atklājumi liecina, ka joprojām ir prātīgi atbilst iespaidam par to, kādam jābūt izpilddirektoram."

Maska ietekme

Iepriekš minētā pētījuma autori arī neslēpj, ka tieši jau pieminētais Masks bijis katalizators tam, lai pie šī darba ķertos.