"Pulksten astoņpadsmitos četrdesmit Rīgas centrālstacijā pienāk divi vilcieni — no Parīzes un Vecgulbenes. 193... gada pirmajā septembri no šiem vilcieniem izkāpa divi jaunekļi vienos gados un puslīdz vienā augumā." Ar šādām rindām sākas latviešu rakstnieka Anšlava Eglīša romāns "Homo Novus", kuru režisore Anna Viduleja 2018. gadā ekranizēja krāšņā mākslas filmā. Tieši šīs ainas uzņemšana filmas komandai sagādāja problēmas, jo no romānā aprakstītās Rīgas stacijas šobrīd praktiski vairs nekas nav saglabājies, tāpēc vilcienu pienākšanu nācās filmēt Liepājā.

Portāls "Delfi" desmit vēsturiskos attēlos ļauj salīdzināt, kā pēdējo gandrīz 100 gadu laikā ir mainījusies Rīgas dzelzceļa stacija un tās apkārtne