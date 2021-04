Pēc Bruņinieku ielas rekonstrukcijas starp Čaka un Avotu ielu palikušas divas auto novietnes. Iepriekš to bija 58. Saniknotie kvartāla iedzīvotāji, kuriem stāvvieta bija svarīgāka par veloceliņu, sākuši parakstu vākšanu portālā "Manabalss.lv". Daudzi par jauno plānojumu uzzināja tikai tad, kad no trotuāriem demontēja visus stāvvietu automātus. Šādus stāstus var dzirdēt no vairuma Rīgas iedzīvotāju. Vai iespējams piešķirt pilsētai citu veidolu, rēķinoties ar iedzīvotāju viedokli? Vai arī visu vajadzības apmierināt nav iespējams un vienmēr būs neapmierinātie?

Šobrīd Rīga dzīvo ar vienu kāju pagātnē – saskaņā ar 2006.–2018. gada teritorijas plānojumu un attīstības programmu līdz 2020. gadam. Tie automātiski tika pagarināti, bet kopumā dome Nila Ušakova vadībā ar skatījumu nākotnē nesteidzās. Tajā pašā laikā Pilsētas attīstības departaments slīka rīdzinieku, aktīvistu grupu un uzņēmēju vēstulēs, kuri pieprasīja pārmaiņas. Kā nekā situācija valstī un galvaspilsētā un rīdzinieku vajadzības kopš pēdējā "treknā" (2006.) gada ir būtiski mainījušās, izmaļoties caur divu pamatīgu krīžu dzirnakmeņiem. Likums pieprasīja uz visu korespondenci atbildēt rakstiski. Ierēdņi ķērās pie darba, bet galvenais jautājums palika neatrisināts.



Dokumentu nosaukumos mainās dati, bet pamatā šis process ir nepārtraukts un vairums departamenta darbinieku nemainās gadu desmitiem. Turklāt arī jaunu politisko "slotu" ietekmi neviens nav atcēlis: galu galā visi dokumenti ir jāapstiprina jaunajiem deputātiem. Un viņiem arī jāatbild rīdzinieku priekšā.

Stratēģiskās vadības pārvaldes vadītājs ģeogrāfs Guntars Ruskuls departamentā sāka strādāt pirms 24 gadiem. Pēdējos 10 gadus Ruskulis ir atbildīgs par ilgtspējīgas attīstības stratēģiju un Rīgas attīstības programmu. Viņa komandā strādā sociologi, inženieri, transporta, vides speciālisti, ekonomisti un citi eksperti.