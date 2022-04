Kopš Ukrainas kara sākuma Krievija Baltkrieviju padarījusi par uzbrukumu placdarmu. No baltkrievu militārajiem lidlaukiem Ukrainas virzienā paceļas iznīcinātāji un bombardētāji, no poligoniem tiek izšautas raķetes. Un, ja lidmašīnas un raķetes baltkrievi nespēj apturēt plikām rokām, tad to tik viennozīmīgi nevar teikt par personāla un tehnikas pārvietošanu pa dzelzceļu.



Naktī uz 2022. gada 30. martu dzelzceļa posmā Asipoviči–Gomeļa tika atvērti divi signalizācijas, centralizācijas un bloķēšanas (SCB) releju skapji. Tajos atrodas dzelzceļa automātikas sistēmu aparatūra. Vienu no skapjiem "partizāni" paguva aizdedzināt, taču drīz vien uz viņiem atklāja uguni meža joslā esošie Baltkrievijas Iekšlietu ministrijas iekšējā karaspēka karavīri. Diversantu grupai izdevās aizbēgt no vajātājiem. Šis bija pirmais "jaunā sliežu kara" gadījums, kad pa cilvēkiem tika šauts no slēpņiem.

Šī ir tikai viena epizode "sliežu karā", kas Baltkrievijā norisinās visu martu. Vairs nav nepieciešams spridzināt tiltus un sliedes, kā to Otrā pasaules kara laikā darīja mūslaiku baltkrievu tēvi un vectēvi.