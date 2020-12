Novembrī aprit 50 gadu lietuviešu jūrnieka Sima Kudirkas vēsturiskajam lēcienam no padomju zvejas kuģa uz amerikāņu krasta apsardzes kuģa "Vigilant" klāja. Pēc septiņām stundām pārbēdzēju nodeva Padomju Savienībai. Viss būtu beidzies soda nometnēs, ja kāds latviešu izcelsmes amerikānis nebūtu izvērsis masu protestu kustību visā Amerikā... Portāls "Delfi" sarunājās ar dokumentālās filmas "Lēciens" režisori Giedri Žickīti: deviņdemitgadīgais Sims Kudirka, kurš 2000. gadā atgriezās Lietuvā, viņai stāsta par savu piedzīvojumu un tā iemesliem.

Filmas pirmizrāde Latvijā bija plānota dokumentālā kino festivāla "Artdocfest/Riga" ietvaros, taču sakarā ar ārkārtas situācijas ieviešanu pasākums pārcelts uz 2021. gada aprīli – tieši tad būs iespēja filmu noskatīties uz kinoteātra "Splendid Palace" ekrāna un tikties ar režisori Giedri Žickīti. Taču 27. novembrī, dienā, kad vajadzēja notikt filmas pirmizrādei Rīgā, tā tika vienlaikus demonstrēta trīs Latvijas interneta tiešraides platformās – "Helio", "Shortcut" un "Go3".

"Šī filma ir pilnīgs dokumentālais blokbāsters, kura skatīšanās laikā elpa aizsitas ne vienu vai divas reizes vien!" savu sajūsmu par kolēģes veikumu neslēpj "Artdocfest/Riga" prezidents režisors Vitālijs Manskis. "Neatceros neko līdzīgu Baltijas valstu pēdējo gadu kinoprodukcijā. Filma veidota pamatīgi, ņemot vērā visus faktus un liecības par notikumu kāda vienkārša vīra dzīvē, kurš, par spīti visam, kļuva par leģendāru vēsturisku personību, ap kuru izvērsās nozīmīgi Aukstā kara notikumi divu lielvalstu prezidentu starpā – Niksona un Brežņeva.

Parasts lietuviešu jūrnieks veica lēcienu no padomju kuģa uz amerikāņu kuģa klāja, kur ieslēdzās tualetē un pieprasīja politisko patvērumu. Šīs situācijas atrisināšana sasniedza pašas varas virsotnes. Lai novērstu skandālu, padomju kuģa kapteinis ziņoja savam amerikāņu kolēģim, ka pārbēdzējs nozadzis naudu no kapteiņa seifa, un lūdza atļauju uz klāja nokāpt konvojam, kas nogādātu zagli atpakaļ. Tā kā viss risinājās Aukstā kara fonā un padomju–amerikāņu abpusējās zvejniecības vienošanās parakstīšanas priekšvakarā, skandālu nevēlējās arī amerikāņu puse. Kuģa "Vigilant" kapteinis lūdza komandējošā sastāva norādījumus no sauszemes.

- Kā radās jūsu filmas ideja?

- Viesojos Losandželosā sakarā ar savas iepriekšējās filmas demonstrāciju, un kāds vietējais producents apvaicājās, vai zinu stāstu par to, kā lietuvietis pārlēcis no padomju uz amerikāņu kuģa. Man galvā fiksējās maza cilvēciņa tēls starp diviem milzu kuģiem, kas simbolizē divas lielvalstis, un es sāku ievākt informāciju.

Sims Kudirka un režisore Gidre Žickīte. Foto: Tomas Ivanauskas/ Publicitātes foto

Kādā jaukā dienā es pieklauvēju pie sava varoņa durvīm, un man atvēra pats Sims. Tas notika pirms sešiem gadiem. Tobrīd ne es, ne viņš vēl nenojauta, cik tāls un aizraujošs ceļojums mūs sagaida: uz Ameriku, uz to pašu kuģi... Mūsu pirmās tikšanās dienā bija nopietni saslimusi viņa sieva un viņš nevarēja to atstāt pat uz desmit minūtēm. Vēlāk sieva nomira. Bet mēs soli pa solim sākām tuvoties mērķim. Sims uzticējās mūsu komandai, kas darbā ieguldīja dvēseli, un arī pats tajā ieguldīja savu.