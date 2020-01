14. janvārī vienā no dzīvākajām vietām Rīgā, Gogoļa laukumā, sāka nojaukt SIA "Tirdzniecības nams Latgales priekšpilsētā" piederošos kioskus un tirdzniecības vietas. Kā liecina Rīgas pilsētas būvvaldes dati, apmēram puse no tiem bija uzbūvēta nelegāli. Tas nozīmē, ka 20 gadus pašā Rīgas centrā atradās nelegālas būves, par kuru statusu atbildīgie dienesti uzzināja pavisam nejauši. "Delfi" skaidro, kā kaut kas tāds varēja notikt.

Spīķeru ielā garās rindās stiepjas tirdzniecības letes zem klajas debess. Spīd pusdienlaika janvāra saule. Tumšie kioski nokārti ar spilgtām vējjakām, svīteriem, nokrauti ar apavu grēdām. Te var iegādāties saimniecības preces jebkurai gaumei: vanniņas un bļodas, birstes un spaiņus visās varavīksnes krāsās. Atliek vien uz mirkli piebremzēt pie kādas no bodītēm, kad kā uz burvju mājiena nez no kurienes parādās pārdevējs. Daži te tirgojas jau sen, bet dažs ievācies burtiski pagājušajā nedēļā, kad Rīgas dome sāka nojaukt kioskus Gogoļa laukumā.

"Delfi" uzrunātie tirgoņi bija sašutuši par to, kas noticis pēc policijas reida, tomēr nepiekrita sarunas ierakstam. Neviens nenojauta, ka vismaz daļa kiosku bijuši nelegāli. Tagad tirgotāji no Gogoļa laukuma strādā pa visu tirgu – daži iekārtojušies Spīķeru ielas brīvajos kioskos, citi vietu atraduši bijušajā piena paviljonā, pārējie pārcēlušies uz netālo rūpniecības preču tirgu. Pie letes iepretim informācijas centram iekārtojies kolekcionārs Pēteris. Iepriekšējo tirdzniecības vietu, kur viņš darbojies pēdējos trīs gadus, pirms dažām dienām burtiski nošķūrēja no zemes virsas.

"Es nezināju [par nelegālajiem kioskiem], man Rīgas dome tur ļāva strādāt!" Pēteris neslēpj sašutumu. "Galu galā vainīgie izrādījāmies mēs – tirgotāji!"

Kā Gogoļa laukumā parādījās tirdzniecības moduļi un letes?

Vēl pavisam nesen Gogoļa laukumā atradās 26 tirdzniecības moduļi un letes. Tie tika uzbūvēti laikā, kad laukums bija nodots vairs neeksistējošā uzņēmuma "Rīgas tirgus" lietošanā. Daļa kiosku, kas atradās tuvāk paviljoniem, tika uzbūvēta 1996. gadā atbilstoši Rīgas būvvaldes apstiprinātajam projektam. Tie tirgus teritorijā atrodas legāli. Šīs būves Rīgas dome nojauks kā pēdējās, jo nepieciešams sagatavot atbilstošu dokumentāciju.

Neviens nezina, precīzi kad tika uzbūvēti pārējie kioski. Kā apgalvo pilsētas mērs Oļegs Burovs (GKR), kas ilgus gadus bija Rīgas domes Īpašuma departamenta direktors, būves parādījās 1997. gadā. "Savulaik pamanījās kaut kā tās nodot ekspluatācijā, bet tās neatbilda projektam, pēc kura būvvalde tās pieņēma," Burovs sacīja "Delfi".

Rīgas būvvaldē teic, ka 14 kioskiem nav nekādas dokumentācijas. Lielākoties tās ir mazas, atvērtas letes, kas atrodas netālu no Centrālās stacijas gājēju tuneļa. Kā norādīja būvvaldes pārstāvis Edgars Butāns, lai atrastu moduļu projekta dokumentus, bija nepieciešamas vairākas nedēļas. Atbilstoši tiem Gogoļa laukumā bija jābūt tikai 12 būvēm.