"Kāds jūs esat populists, Andrjuša." Par šādu komentāru pie Daugavpils mēra Andreja Elksniņa (S) ieraksta "Facebook" par krievu un latviešu nāciju nesaskaņām Latvijā un 9. maiju vietējā teātra aktieris Vadims Bogdanovs ticis bloķēts un vairs nevar lasīt viņa ierakstus. Arī komentārs drīz ticis dzēsts. Kā noprotams no citiem komentētājiem, tā mēram esot ierasta prakse. Tādi kā Vadims Daugavpilī nav daudzi, viņš ir pret karu Ukrainā un atklāti par to runā. Aktieris arī bija atnācis paust savu atbalstu Staņislava Broka Daugavpils mūzikas vidusskolas direktoram, kurš pilsētas karogu bija iemainījis pret zili dzelteno Ukrainas. Tur bija izcēlusies skaļa viedokļu apmaiņa, jo daļa iedzīvotāju pret to iebilda.

Kopš Krievijas iebrukuma Ukrainā otrā lielākā Latvijas pilsēta piesaistījusi sev uzmanību ar dažādiem pretrunīgi vērtētiem notikumiem saistībā ar karogiem – arī pilsētas mēra iebildumiem pie domes ēkas izvietot Ukrainas karogu. "Delfi" devās uz Daugavpili, lai uzzinātu, kas ir šis aktieris un kāda ir viņa šībrīža dzīve.

Ar Vadimu tiekamies bārā pilsētas centra viesnīcā, kur dienā nav daudz cilvēku. Viņš ir tērpies gaišā mētelī, rūtainā kreklā un melnās biksēs, apģērbu nerotā ar Ukrainas atbalstu saistītā simbolika, tomēr Vadims ir viens no vislabāk pamanāmajiem krievvalodīgajiem aktīvistiem pilsētā, atklāti iestājas pret Krievijas agresiju Ukrainā un nebaidās paust savu viedokli publiski. Savā šībrīža "Facebook" profila bildē viņš ir redzams pie mikrofona uz skatuves, kur vienā pusē plīvo Latvijas karogs, bet otrā – Ukrainas.