Pirms dažiem gadiem liepājnieks Romāns Ļubimovs palīdzēja paziņas dēlam izrauties no "apelsīnu verdzības" Spānijā. Vēlāk nepatīkamā situācijā nonāca viņš pats – Dānijā. Jurijs Osipovs, arī liepājnieks, ekspluatāciju un krāpšanu piedzīvojis ne reizi vien. "Delfi" stāsta, kā verdzība izskatās 21. gadsimtā – no ekspluatētā puses.

Robeža starp cilvēku tirdzniecību un darbinieku krāpšanu var būt visnotaļ šaura. Kā nosaka Latvijas Krimināllikums, cilvēku tirdzniecībai raksturīga vardarbība, draudi, krāpšana, aizvešana ar viltu vai izmantojot to, ka cilvēks ir bezpalīdzības stāvoklī. Ir daudz stāstu par to, kā darbā iekārtošanas uzņēmumi vai atsevišķi darba devēji apkrāpuši cilvēkus, taču ne visi šie gadījumi kvalificējami kā cilvēku tirdzniecība. Turklāt arī paši upuri bieži vien nav gatavi atzīt sevi par vergiem. Jo īpaši tas attiecas uz vīriešiem: viņiem vienkāršāk atmest visam ar roku, nekā samierināties ar to, ka viņus kāds ir izmantojis, norāda centra "Marta" sociālā darbiniece Lelde Švarca. (links uz rakstu, kur ir viņas viedokļi)

Šveices loterija

Jurijs Osipovs strādājis Francijā, Itālijā, Vācijā, Krievijā, Holandē un Spānijā. Jebkurš darba piedāvājums ārzemēs ir loterija, turklāt vairumā gadījumu lozes ir tukšas.