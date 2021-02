Zobārstniecību nevar salīdzināt ar Covid-19 nodaļām Stradiņa slimnīcā vai Austrumu slimnīcā, tomēr tas ir darbs ļoti liela infekcijas riska zonā. To intervijā portālam "Delfi" uzsver Rīgas Stradiņa universitātes Stomatoloģijas institūta valdes priekšsēdētāja, profesore Ilga Urtāne.

Ilga Urtāne bija viens no pirmajiem Stomatoloģijas institūta speciālistiem, kas vakcinējās pret Covid-19. "Pēc otrās potes es zinu, ka vēl 12 dienas man jābūt ļoti piesardzīgai, vēl piesardzīgākai nekā pirms vakcinēšanās, tad ir jāuztaisa antivielu tests," viņa norāda intervijā.

Par to, kā mainījusies zobārstu ikdiena Covid-19 pandēmijas apstākļos, cik pamatotas ir bailes šobrīd doties vizītē, kāda ir attieksme pret ierobežojumiem, cik daudz zobārstu jau vakcinējušies viņas darbavietā un kā šobrīd viņi jūtas, portāls "Delfi" izvaicāja Urtāni.

Raksturojiet, lūdzu, kāda ir noskaņa Stomatoloģijas institūtā un kopumā zobārstu vidū pandēmijas laikā. Kāds ir darbinieku noskaņojums, motivācija, vai viņi nejūtas apdraudēti nākt uz darbu un saslimt?

Neskatoties uz to, mums tomēr ir jāstrādā. Laiks, kad marta sākumā, aprīlī un pusi maija varējām sniegt pakalpojumus pacientiem tikai akūtos gadījumos, bija ļoti bēdīgs. Kad pārējie atgriezās no dīkstāves, visi kolēģi bija ļoti priecīgi, novērtēja darba vērtību, to, cik labi ir strādāt. Būtībā visi ir gatavi strādāt un neizvairās no darba, ļoti akurāti ievēro noteikumus. Ja ir vismazākie simptomi, uzreiz ziņo, dodas izolācijā un veic testu. Institūtā arī regulāri, reizi nedēļā, testējam darbiniekus.