Dzirdēja. Redzēja. Neziņoja. Krāslavā māti tur aizdomās meitas slepkavībā

Perfekcioniste. Tā par sievieti, kuru apsūdz savas trīsgadīgās meitas Katrīnas (vārds mainīts) nogalināšanā, saka Krāslavas bērnudārza "Pīlādzītis" vadītāja Svetlana Rukmane. "Saziņa ar mammu bija perfekta. Bērniem vienmēr bija kārtīgs apģērbs, mamma savlaicīgi brīdināja par saslimšanām. Aizpogātas visas drēbītes, glīti sakārtots skapītis. Tādas lietas iemācās ģimenē. Vecāko bērnu uzvedībā nekas neliecināja, ka viņi ciestu no vardarbības. To mēs pamanītu," saka Rukmane. Viņas vadīto dārziņu apmeklējuši trīs no ģimenes četriem bērniem. Vecākie tagad ir piecus un sešus gadus veci, uz dārziņu viņus ved krīzes centra darbinieces. Trīsgadniecei vakar bija bēres. Mazākajam ir nedaudz virs gada.

Šī gada 4. decembrī Neatliekamās medicīniskās palīdzības dienests saņēma ziņu, ka no divstāvu gultas izkritis trīsgadīgs bērns. Ierodoties notikuma vietā, mediķi konstatēja nāvi. Policija aizturēja bērna māti, kura dzimusi 1996. gadā, un viņas draugu, jaunākā bērna tēvu. Mātei 5. decembrī piemēroja drošības līdzekli – apcietinājumu. Par notikušo sākts kriminālprocess par iespējamu bērna slepkavību pastiprinošos apstākļos, un kriminālprocesā turpinās izmeklēšana.

Bērnudārzs atrodas tajā pašā ielā, kur ģimenes mājvieta, – padomju laikā celtu blokmāju masīvā. Māju pagalmā ir rotaļu laukums. Satiktā kaimiņiene stāsta, ka traģēdijas skartās ģimenes bērni tajā manīti reti. Vasarā biežāk sastapti peldvietā. Ģimene centusies dzīvot neuzkrītoši. Logi visbiežāk bijuši ciet, aizkari aizvērti. Apkārtējo uzmanību galvenokārt piesaistījusi mammas agresīvā kliegšana uz bērniem, kurā neesot taupītas rupjības.

"Vienreiz redzēju, ka vecākajam dēlam ar kulaku iesit no mugurpuses. Uz aizrādījumu viņa pateica, ka nav iesitusi stipri, jo, raugi, puika nemaz neraudot," atceras kaimiņiene. Par redzēto viņa nav ziņojusi nevienai institūcijai. Taču, lai māti pabiedētu, teikusi, ka ar vīru uzstādījuši novērošanas kameru un viņas darbības tiek fiksētas. Lai arī patiesībā ierakstīšanu neveica, darbību tikai imitējot. Kādu laiku tas palīdzējis – jandāliņš apsīcis.

Trūka naudas pusdienām

Uzreiz pēc traģēdijas bērnudārza personāls "sāka tīt filmu atpakaļ" un atminējās, ka reiz uz Katrīnas ķermeņa konstatēja aizdomīgus zilumus. "Audzinātājas, ģērbjot bērnu diendusai, tos pamanīja un uzreiz