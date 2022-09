'Ievesti pīrādziņi un dārga asenizācija' – kāpēc Rucavā pēc novadu reformas pasliktinājusies dzīve

Edgars ir Rucavas pagasta iedzīvotājs, kurš vēlas "saprast reģionālās reformas jēgu un ieguvumus". Dzīve pēc reformas pagastā ir pasliktinājusies, portālam "Delfi" apgalvo vīrietis. Pašvaldība vairs nenodrošina asenizācijas (kanalizācijas atsūknēšanas) pakalpojumus, kā arī centralizēta novada iepirkuma dēļ pasākumiem vairs nevar iegādāties uz vietas ceptus konditorejas izstrādājumus. Skaidrojam, kāpēc šādas izmaiņas.

"Mums, Rucavas pagastā, tagad nav savas asenizācijas. Mums tā jāsūta no Grobiņas. Tad sanāk, ka 60 eiro vietā mums tagad ir jāmaksā 100 eiro, jo garāks ceļš," par negatīvajām izmaiņām "Delfi" sūkstās Edgars. "Vēl, ja iepriekš, piemēram, skolas pasākumos varēja pīrādziņus un plātsmaizes pasūtīt no vietējiem cepējiem – tad tagad ir jātaisa iepirkums uz visu novadu. Uzvarētājs ir no Grobiņas. Tagad našķi tiek vesti 50 kilometrus uz vienu pusi," ziņo Edgars, piebilstot, ka Rucavas pagastā ceptie konditorejas izstrādājumi ir ievērojami garšīgāki un, iespējams, pat lētāki nekā Grobiņā ražotie. "Ar šo gribu apstrīdēt saukli, ka, apvienojot novadus, pakalpojumi kļūs pieejamāki," saka rucavietis.