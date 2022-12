Izdzīvoja, jo pareizi sasēdās. Ieskats dzērājšofera izraisītā avārijā

Ja Anete būtu sēdējusi priekšā blakus vīram, lauztas būtu abas kājas. Visa ģimene mašīnā bija sasēdusies tieši tā, lai izdzīvotu, kad dzērājšofera vadīts auto lielā ātrumā frontāli ieskrēja viņu automašīnā. Avārija notika Jāņu vakarā. Vīrietis, kurš mašīnā veda savu bērnu, līdz pat augustam, kad "Delfi" pirmoreiz runāja ar Aneti, nebija pajautājis ģimenei, kā notiek atlabšana pēc frontālās sadursmes, kurā cieta arī viņas bērni. Vēl esot izolatorā, viņa pirmais jautājums bijis: kad varēs atgūt mašīnu?



Anete uz tikšanos ar "Delfi" vasaras izskaņā ieradās ar kruķiem, uz kājas bija redzamas operācijas rētas. Ārsts liedza staigāt ar abām kājām. Pašlaik, decembra sākumā, teju pusgadu pēc avārijas, ģimene joprojām atlabst – Anete trīs reizes nedēļā dodas uz fizioterapiju un sāpīgām masāžām. Kāja joprojām līdz galam neklausa, un, kad bērns sauc "Noķer mani!", viņa nevar to izdarīt. Cilvēki bieži viņai vaicājuši: "Ko tad tu sev izdarīji?" Un Anete parasti atbild: "Es sev? Neko."

Viņas ģimene brauca no Līgo svinībām Bigauņciemā, kad ārā vēl bija gaišs. Mierīgs brauciens pa šoseju, vīrs pie stūres, kruīza kontrolē 92 kilometri stundā. Līdz brīdim, kad apdzīšanas manevra laikā piedzēries vīrietis ietriecās auto, kur cieta visa ģimene – arī četrgadīgais dēls un gadu vecā meita. Anete no sāpēm, ko radīja salauztā kāja, zaudēja samaņu, bet vīrs Mārtiņš, paša sāpes nejuzdams, no mašīnas glāba bērnus.

"Tas, ko es redzēju, – pēkšņi nāk mašīna... Un viss, man bilde ir ārā. Es atjēdzos tikai tad, kad vīrs mani pamodināja," stāsta cietusī. "Es biju "izslēgusies", bet iedomājos, kā tas bija viņam: pretī milzīgā ātrumā ieskrien mašīna un es aizmugurē klusēju. Bērni raud, tātad – dzīvi," piedzīvoto atceras cietusī.

Viņas vīrs sākumā no mašīnas izcēla gadu veco meitu un nolika netālu no grāvja. Tajā brīdī arī citas mašīnas sāka stāties, un viņš saprata, ka uz brīdi var atstāt bērnu tur. Tad dzērājšofera mašīna sākusi degt, tāpēc mazulīte bija jānes kaut kur tālāk. Pēc tam viņš devies pēc četrgadīgā dēla un sievas.

"Tajā brīdī man absolūti nekas neinteresēja par avārijas izraisītāju. Tikai tas, ka mani bērni ir dzīvi," stāsta Anete.

Saulgriežu svinības ģimenei noslēdzās dažādās slimnīcās. Mārtiņš atteicās no neatliekamās medicīniskās palīdzības, jo tad bērni būtu vieni paši slimnīcā. Anetes vīram Mārtiņam, kuram sākumā šķita, ka nekas nav noticis, traumas atklājās vēlāk, un lietā viņš no liecinieka kļuva par cietušo. Bērnu slimnīcā, visticamāk, ārstējās arī dzērājšofera pirmsskolas vecuma meita – viņa ap to pašu laiku te ieradās bez vecāku pavadības. Anete pieļauj, ka viņas tēvs varēja būt izolatorā – viņš avārijā necieta necik.

Dzērumā, visticamāk, braucis apzināti

Valsts policijas pieredze liecina, ka dzērājšoferi dažkārt ved