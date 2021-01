Maksims Bonte ir pieredzējis ceļotājs no Latvijas, kas nu jau pabijis 156 valstīs. Pirms Ziemassvētkiem viņš atgriezās no kārtējā vairāku mēnešu ceļojuma. Diemžēl ceļš uz mājām bija grūts un pat bīstams, jo jaunais vīrietis Moldovā inficējās ar Covid-19, un, lai arī viņa fiziskā forma tobrīd bija ļoti laba, slimība izrādījās viltīga un smaga, bet vienīgais iespējamais ceļš uz Rīgu – caur protestu un valdības vardarbības plosīto Baltkrieviju. Arī tagad – 45 dienas pēc inficēšanās – viņam ir grūtības elpot, izmeklējumi uzrāda abpusēju plaušu pneimoniju, bet Covid-19 tests joprojām ir pozitīvs, savukārt tipisko simptomu – garšas un smaržas zuduma – viņam nekad nav bijis.

Nu jau vairāk nekā 10 gadus Maksims pavada, apceļojot pasauli. Par viņa iepriekšējiem piedzīvojumiem vari lasīt šeit. Viņa profesija, kas saistīta ar datortehnoloģijām, ļauj strādāt no jebkuras vietas pasaulē, un vīrietis to pārpārēm izmanto, dodoties ceļojumos, pat par spīti vispasaules pandēmijai.

Intervijā "Delfi" Maksims stāsta gan par to, kā Moldovā uzzinājis par saslimšanu un vienlaikus nevarējis pagarināt uzturēšanās vīzu, gan par baltkrievu izpalīdzību, divas nedēļas pavadot viesnīcas istabiņā, gan to, kā kājām šķērsojis Latvijas-Baltkrievijas robežu, īsi pirms tās slēgšanas, un to, kā nācies atbildēt, kāpēc viņam mugursomā ir cirvis un armijas nazis