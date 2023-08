40 stundas nedēļā, saņemot 8,5 eiro par stundu par darbu klasē ar 30 pusaudžiem, vai 10 stundas nedēļā ar 30 eiro par stundu ar vienu līdz trim motivētiem audzēkņiem. Kādu darba grafiku izvēlēsies latviešu valodas skolotājs? Nav grūti uzminēt. Rīgas 34. mazākumtautību vidusskolas direktore Nataļja Rogaļeva sarunā ar "Delfi" atklāj visu patiesību (tostarp arī neērto) par to, kā pirms termiņa notika pāreja uz mācībām valsts valodā un ar ko tagad visiem jārēķinās.

Bērni ar prieku lasa latviešu valodā, apmeklē bibliotēku, lai paņemtu grāmatu latviešu valodā, cenšas savā starpā runāt latviešu valodā... 34. vidusskolas latviešu valodas un sākumskolas skolotājas Lauras Grāvītes optimistiskie vārdi Rīgas domes uzņemtajā video par mazākumtautību skolu aktīvo gatavošanos pārejai uz mācībām latviešu valodā ne pārāk saskan ar satrauktajiem ierakstiem sociālajos tīklos, ko publicējušas māmiņas, kuru bērni šogad mācīsies 1., 4. vai 7. klasē un no mācībām latviešu valodā 0–50% apmērā būs spiesti zibenīgi pāriet uz 100%. Tā pērn nolēma Izglītības un zinātnes ministrijā un apstiprināja Saeimā.

Rīgā ir 51 mazākumtautību skola, kur mācās 33 625 audzēkņi un strādā 4501 pedagogs. Atsevišķās mācības iestādēs tika nolemts dažādi eksperimentēt pārejas periodā jau agrāk – viņiem ir pieredze. Viena no tādām ir 34. vidusskola.

Kā jūsu skola kļuva par paraugu pārejai uz mācībām valsts valodā?

Ne gluži paraugs, bet drīzāk mums ir pieredze, kurā esam gatavi dalīties, jo bērnus no krievvalodīgajām ģimenēm pilnībā pēc latviešu programmas mācām jau piecus gadus.

Proti – vēl pirms visām reformām?

Par to es regulāri dabūju trūksties no mūsu krievu sabiedrības – rau, 34. skola atkal skrien pa priekšu vilcienam, liek bērniem darīt sazin ko. (Smaida.) Taču viss ir ar piekrišanu. Eksperimentu rosināja periods, kad audzēkņi sāka pāriet uz latviešu skolām. Jautājām vecākiem, kādēļ tā. Galvenais arguments bija vēlme, lai bērnam būtu labas latviešu valodas zināšanas, bet tam nepieciešama pilnīga iedziļināšanās. Izveidojām šādu piedāvājumu vienā no četrām pirmajām klasēm