Oligarha liktenis. Kā Pjotrs Avens ceļā uz panākumiem nokļuva sankciju slazdā

8. marta vakarā radiostacijas "Eho Moskvi" bijušais galvenais redaktors Aleksejs Venediktovs publicēja fotogrāfijas ar krievu opozicionāru kolektīvo vēstuli, kuras galvenais parakstītājs izrādījās Alekseja Navaļnija politiskais pārstāvis Leonīds Volkovs. Šajā vēstulē opozicionāri lūdza Eiropas Komisijas prezidenti Ursulu fon der Leienu un ES Augsto pārstāvi ārpolitikas jomā Žuzepu Borelu atcelt sankcijas krievu oligarham Pjotram Avenam. 9. marta rītā Leonīds Volkovs atzinās, ka parakstījis vēstuli oligarha aizstāvībai, un paziņoja, ka "nolēmis paņemt pauzi savā sabiedriski-politiskajā darbībā". Šis nav pirmais skandāls pēdējo dažu nedēļu laikā, kurā tiek pieminēts Pjotra Avena vārds. Kas īsti ir Latvijas pilsonis, krievu oligarhs Pjotrs Avens, un kāpēc viņa atbalsta vēstules parakstīšana maksāja amatu Alekseja Navaļnija galvenajam pārstāvim ārzemēs?

Villa ar apbalvojumu

162 kilometrus no Rīgas un 8,5 kilometrus no Madonas gleznainā meža nostūrī starp diviem ezeriem – Mazo Klauģi un Lielo Klauģi – 60 hektārus plašā zemes gabalā atrodas modernisma parauga villa, kas vairāk līdzinās nelielas lidostas terminālim. Šis arhitektūras objekts ietver ne tikai saimnieka māju, bet arī viesu māju, vārtsarga mājiņu, atsevišķu saunu un pat helikoptera nosēšanās laukumu. Projekta autors ir viens no savulaik stilīgākajiem un dārgākajiem krievu arhitektiem – Totans Kuzembajevs. Objekta vērtība nekad nav izpausta publiski.

Pjotrs Avens dzimis Maskavā, 1955. gadā "ar sudraba karotīti mutē". Viņa tēvs – PSRS Zinātņu akadēmijas korespondētājloceklis Oļegs Avens, boļševiks no paaudzes paaudzē, latviešu strēlnieka Jāņa Avena dēls. Viņa tēvu čekistu