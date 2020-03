Jau aptuveni mēnesi 60 tukšos Rīgas domes krēslus aizņem trīs pagaidu administratori. Tās vadītājs un vienlaikus Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas (VARAM) valsts sekretārs Edvīns Balševics intervijā portālam "Delfi" sacīja, ka darba ir daudz, un to nereti traucē "aizvēsturiskas birokrātiskas procedūras". Savukārt nākamajā dienā pēc intervijas – piektdien, 27. martā – Balševics portālam "Delfi" pauda, ka ir lūgts sagatavot priekšlikumus par atlaižu atcelšanu sabiedriskajā transportā, piebilstot, ka, visticamāk, atlaides tiks atceltas arī sirmgalvjiem.

Administrācijas vadītāju "Delfi" iztaujāja 26. martā. Viņš solīja, ka pilsēta pie ilgi gaidītā budžeta tiks aprīļa sākumā, nekautrējoties arī atzīt, ka pašvaldības saimniecība, viņaprāt, atrodas "ļoti, ļoti sliktā stāvoklī".

Kā Covid-19 izplatība ir ietekmējusi Rīgas domes darbu?

Protams, situācija ir kardināli mainījusies. Uzsākot darbu, tikai sākās pirmie notikumi saistībā ar Covid-19. Sākumā bijām plānojuši tehniskās administrācijas darbu divu mēnešu garumā, kuru laikā izskatīt trīs prioritātes: atkritumu apsaimniekošanu, jaunu vēlēšanu organizēšanu un pilsētas budžetu. Tagad apstākļi ir mainījušies un mēs maksimāli fokusējamies uz pašreizējo situāciju, kāda tā ir valstī un pašvaldībā.

Vai pašvaldības darbinieki strādā attālināti?

Pašvaldības darbinieki strādā atkarībā no situācijas. Protams, daļa ir attālinātā režīmā, savukārt vēl daļai ir jāstrādā klātienē – viss Rīgas domes Labklājības departaments, sociālie dienesti –, jo ir cilvēki, kuriem jāpalīdz arī uz vietas. Ir visdažādākās situācijas, bet esam pielāgojušies. Jāatzīst gan, ka Rīgas pašvaldība ilgus gadus ir dzīvojusi ar citādiem principiem, līdz ar to krīzes situācijā mēs uzreiz redzam problēmas, kas lec ārā.

Pagaidu administrācija uz pirmo sēdi sanāca 25. februārī. Ko mēneša laikā esat paguvuši izdarīt?

Atkritumu apsaimniekošana – šo jautājumu mēs viennozīmīgi esam sakārtojuši, jo tas Rīgas domei bija viens no lielākajiem klupšanas akmeņiem. Šis jautājums ir izskatīts domes sēdē, pieņemti normatīvie akti, saskaņoti ar visām uzraugošajām institūcijām, un pašlaik iedzīvotāji jau slēdz jaunos līgumus ar atkritumu apsaimniekotājiem. Tādējādi ar 20. maiju šis pakalpojums tiks nodrošināts atbilstoši noteikumiem. Tāpat arī ļoti intensīvi strādājam, lai apstiprinātu pilsētas 2020. gada budžetu. Ņemot vērā, ka situācija mainās pa dienām, mēs šīs prioritātes, protams, pārskatām uz sociālo dienestu pusi un koncentrējamies uz šiem jautājumiem. Paralēli 26. martā notika Rīgas pagaidu administrācijas sēde par nekustamā īpašuma nodokļa (NĪN) samaksas pārlikšanu un vēl pārējām lietām, kas no tā izriet, – atbalstu uzņēmējiem, kā arī dažādām citām lietām. Tas gan arī būs atkarīgs no valdības pieņemtajiem lēmumiem.