Traģiskā avārija Mārupē: dzērājšoferis – tobrīd Radio SWH radošais direktors – uz brīvām kājām

Rēzijai Zvaigznei saglabāta pēdējā audioziņa no mīļotā cilvēka: "Braucu pie tevis!" To Rihards ierunājis piecas minūtes pirms viņa mašīnā ietriecās "Radio SWH" radošā direktora Ilgvara Rukera vadītais "Audi A6" – viņš izrādījās vairāk nekā 1,5 promiļu reibumā un bēga no policijas.

Avārijas izraisītāja auto salonā mētājušās daudzas tukšas pudeles. Riharda Kondruša mūžs aprāvās 41 gada vecumā, bet Rukers līdz tiesai staigās uz brīvām kājām – tā lēmis tiesnesis Zigurds Dundurs. Bojāgājušā tuvie cilvēki uzskata, ka Rukeram par labu nākusi SWH direktora Jāņa Šipkēvica rekomendācija, kurā Rukers slavēts kā apzinīgs un labs cilvēks.

Pavasaris šogad bija vēss – 5. aprīlī, vien pāris dienas pirms Lieldienām, Rīgā zemi klāja plāna sniega kārta un ceļa segums bija slapjš. Viss sākās ar ikdienišķu satiksmes kontroli – ceļu policisti, patrulējot Mārupes novadā, fiksēja "Audi A6", kas brauca pa pretējo joslu un atļauto ātrumu pārsniedza par aptuveni 20 km/h. Policijas ekipāža apgriezās un aicināja transportlīdzekļa vadītāju apstāties. Sākotnēji "Audi" vadītājs samazināja ātrumu un gandrīz apstājās, taču tad pēkšņi sāka paātrināties.

Nekur tālu gan viņš netika – jau tuvākajā pagriezienā, Rožu ielā pretī 23. numura namam, bēdzējs vietā, kur atļauts braukt ar 50 km/h, traucoties ar 115 km/h, "neierakstījās līkumā" un izraisīja frontālo sadursmi ar pretī braukušo automašīnu "Audi A6 Avant", ko vadīja Rihards.

Rihards strādāja "Mārupes komunālajos pakalpojumos" un todien brauca no objekta Jaunmārupē uz Mārupi, jo bija astājis dzīvesbiedres mašīnā savus instrumentus, portālam "Delfi" saka viņa draudzene. "Viņš bija traki enerģisks cilvēks, allaž izcēlās ar savu humora izjūtu, īsta kompānijas dvēsele