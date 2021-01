Pārsteidzoši atšķirīgi ir politiķu un bērnu tiesību aizstāvju viedokļi par to, kas valstij būtu jādara, lai viendzimuma pāru bērni būtu tikpat aizsargāti kā tradicionālajās ģimenēs. Bērnu tiesību aizstāvis atgādina: mēs nedrīkstam daļu bērnu nostādīt priviliģētākā vai, tieši pretēji, ierobežotāku tiesību situācijā, savukārt daļai politiķu šķiet, ka viss ir kārtībā: diskriminācijas nav, ir tikai formalitātes.

Satversmes tiesa 2020. gada 12. novembrī pasludināja spriedumu, kas ģimenes jēdzienā ietver arī viendzimuma partneru ģimenes un nosaka valstij pienākumu tās aizsargāt un atbalstīt.

Spriedumā norādīts: tiesiskajās attiecībās, kas skar bērnu, un visās darbībās attiecībā uz bērnu prioritāras ir viņa tiesības un vislabākās intereses, tādēļ likumdevējam jāievēro, lai pieņemtie normatīvie akti aizsargātu bērna likumiskās intereses iespējami labākajā veidā. "Turklāt bērna tiesības un likumiskās intereses tiek skartas ne tikai tad, kad lēmums jāpieņem tieši attiecībā uz bērnu, bet arī tad, kad lēmums var būt tikai attiecināms uz bērnu vai var netieši skart bērnu. Jebkuras citas prioritātes atzīšana bez nopietna iemesla un attaisnojuma nav pieļaujama," uzsvērts spriedumā.

Tāpat tajā teikts, ka spēkā esošais ģimenes attiecību tiesiskais regulējums nenodrošina aizsardzību un atbalstu viendzimuma partnerēm un viņu ģimenē piedzimušiem bērniem kā vienotai ģimenei.

Tiesībsarga birojs portālam "Delfi" jau iepriekš norādījis, ka arī viendzimuma vecāku bērni ir neaizsargātāki par tradicionālajās ģimenēs augošajiem. "Pāriem, kas dzīvo nereģistrētās attiecībās un viens no viņiem nav bērna vecāks, problēmas ir vienādas neatkarīgi no tā, vai pāris ir viena dzimuma vai dažādu dzimumu. Viens no viņiem ir vecāks (tēvs vai māte), bet otrs – cita persona, kam nav juridiskas saiknes ar bērnu, kaut gan faktiski viņi ir viena ģimene," norādīja Laila Grāvere, Tiesībsarga biroja Bērnu tiesību nodaļas vadītāja.

Galvenā problēma ir bērna pārstāvība, jo dzīvesbiedrs nav bērna likumiskais pārstāvis. Piemēram, ja, kopīgi audzinot bērnu, rodas nepieciešamība pārstāvēt bērnu izglītības iestādē, pie ārsta vai citur, ir nepieciešama pilnvara. Tāpat problēma rodas arī vecāka nāves gadījumā, jo priekšroka tikt ieceltiem par aizbildni ir bērna tuvākajiem radiniekiem, bet vecāka dzīvesbiedrs ir cita persona, kurai nav subjektīvu tiesību prasīt iecelšanu par aizbildni vai pārsūdzēt bāriņtiesas lēmumu par radinieka iecelšanu par aizbildni.

Nacionālās apvienības (NA) frakcijas deputāti deputāti Jānis Iesalnieks, Raivis Dzintars, Ritvars Jansons, Rihards Kols un Ilze Indriksone 2021. gada 7. janvārī iesniedza Saeimā likumprojektu par grozījumu Satversmē, kas paredz labot Satversmes 110. pantu, konstitucionāli nostiprinot ģimenes jēdzienu: "Valsts aizsargā un atbalsta laulību – savienību starp vīrieti un sievieti, ģimeni, kas balstīta laulībā, asinsradniecībā vai adopcijā, vecāku un bērna tiesības, ieskaitot tiesības augt ģimenē, kuras pamatu veido māte (sieviete) un tēvs (vīrietis). Valsts īpaši palīdz bērniem invalīdiem, bērniem, kas palikuši bez vecāku gādības vai cietuši no varmācības."

"Labas likumdošanas prakses pieprasa, ka sākotnēji tas tiek diskutēts sabiedrībā vai politiskajā diskursā un tikai pēc tam, kad ir saprotama jēga, mērķis un konsekvence – to virza uz Saeimu," norāda Tiesībsarga birojā, uzsverot, ka Satversmes grozījumi šādā sasteigtībā nav skatāmi un vērtējami.

NA rosinātie Satversmes grozījumi tiek kritizēti, norādot, ka, sašaurinot ģimenes definīciju uz savienību starp vīrieti un sievieti, tiktu atņemts ģimenes statuss citām ģimenes formām, piemēram, viena dzimuma vecākiem. Konstitucionālo tiesību eksperts Edgars Pastars portālam "Delfi" norādījis, ka ar katru Satversmes grozījumu ir diezgan muļķīgi mēģināt novērst nenovēršamo: to, ka Satversme paredz viendzimuma pāru aizsardzību.



Portāls "Delfi" jautā: Kas valstij jādara, lai viendzimuma pāru bērni būtu tikpat aizsargāti kā tradicionālajās ģimenēs?

Ramona Petraviča: "Diskriminācija pret bērniem nepastāv"