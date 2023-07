Alkarasa uzvara Vimbldonā – vai pienācis laiks jaunajai tenisa paaudzei?

Talantīgais spāņu tenisists Karloss Alkarass svētdien triumfēja prestižākajā no "Grand Slam" turnīriem - Vimbldonas čempionātā. Viņš tenisa elitē ielauzies ļoti strauji un šobrīd nekas neliek domāt, ka kāds viņu no tā varētu gāzt - pat ne serbs Novāks Džokovičs vai tautietis Rafaels Nadals. Viņu laiks tikšķ.

Alkarass tagad uzvarējis divos "Grand Slam" turnīros - pagājušā gada "US Open" un nu Vimbldonā. Daudzi apskatnieki vērtē, ka svētdienas panākums bijis kā simboliska atslēgu nodošana no vecās paaudzes jaunajai. Alkarasa spēles stils tiek saukts par augstākā kaluma - jauda no gala līnijas, maigs pieskāriens tīkla tuvumā un kortam nepieciešamais atlētisms. Eksperti spriež, ka viņa spēlē ir elementi no Džokoviča, Rodžera Federera un Rafaela Nadala, un tāpēc ir tik simboliski, ka tieši šāds spēlētājs pārņēmis stafeti no "lielā trijnieka".