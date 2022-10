'Daugavas' stadions un Barona ielas halle. Kad Rīgā beidzot būs moderni sporta objekti?

2022. gada nogalē "Daugavas" stadiona teritorijai bija jābūt pilnībā atjaunotai un tajā bija jābūt daudz un dažādiem jauniem sporta un sabiedriskas nozīmes objektiem. Tomēr teritorijā, izņemot pašu stadionu, šobrīd ir tikai ledus halle, kas oficiāli nav pieņemta no Izglītības un zinātnes ministrijas puses un ap kuru vēl gaidāmas tiesāšanās. "Daugavas" stadiona vadītājs Daniels Nātriņš ir optimistiski noskaņots un cer, ka līdz pagarinātā termiņa beigām – 2023. gada 31. decembrim – Latvijā būs viena no labākajām sporta bāzēm Baltijā.

Tiesa, stadiona teritorija nebūs tāda, kādu to ieskicēja projekta sākumā. "Cik procentu būs no sākotnējā varianta? Tās skices, ko redzēju, viesojoties "Delfi" raidījumā pirms pusotra gada, bija zinātniskā fantastika. Tas nebija iespējams pēc pieejamā finansējuma ne tad (projekta sākumā), ne kur nu vēl šobrīd. Stadions skicēs parādīts tā, ka neviens to nespētu realizēt. Projekta finansējums pat nebija tik liels."

Vai laikus uzbūvēs vieglatlētikas manēžu?



Labi zināms, ka vieglatlētika ir sporta karaliene, bet Latvijas galvaspilsētā karalienei nav pienācīgas pils. Rīgā pēc valsts neatkarības atjaunošanas tā arī nav uzbūvēta vieglatlētikas manēža, vieglatlētiem ziemā trenējoties nolaistajā Sporta manēžā vai zem Daugavas stadiona tribīnēm esošajā mazajā manēžā. Līdz ar "Daugavas" stadiona projektu vieglatlētikai parādījās cerību stariņš, tomēr 2022. gada rudenī joprojām jālieto vārds "cerība".