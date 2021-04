Maiņas darījumi Nacionālajā basketbola asociācijā (NBA) spēj pilnībā mainīt komandas gan īstermiņā, gan ilgtermiņā. Ja kluba ģenerālmenedžeris prot veiksmīgi rīkoties ar darījumā iegūtajiem aktīviem, pozitīvu efektu var redzēt vēl vairāku gadu garumā. Tieši šāds darījums 2013. gadā izdevās Jūtas "Jazz" komandai, un viens no maiņā iesaistītajiem bija arī Latvijas basketbolists Andris Biedriņš.

2013. gada jūlijā Jūtas "Jazz", Goldensteitas "Warriors" un Denveras "Nuggets" veica maiņas darījumu, kurā kopumā tika iekļauti seši spēlētāji un sešas drafta izvēles. "Warriors" mērķis šajā maiņā bija atbrīvoties no Biedriņa, Ričarda Džefersona un Brendona Raša līgumiem. Visiem trim tas bija pēdējais līguma gads. Biedriņa alga bija deviņi miljoni dolāru, Džefersons pelnīja nedaudz vairāk par 11 miljoniem, bet Rašs – četrus miljonus. Atbrīvošanās no šiem līgumiem ļāva "Warriors" no "Nuggets" iegūt Andrē Igudalu, kurš bija labs aizsardzības spēlētājs un 2012. gadā pat piedalījās NBA Zvaigžņu spēlē. "Jazz" par lielo līgumu pārņemšanu ieguva piecas drafta izvēles – četras no "Warriors" un vienu no "Nuggets", kā arī saņēma naudas kompensāciju, bet "Nuggets" ieguvums bija aizsargs Rendijs Foijs no "Jazz" un viena drafta otrās kārtas izvēle.

Iedvesmojoties no Kanādas sporta medija "Sportsnet" satura veidotāja Stīva Glina, kurš veido "maiņu kokus" par NHL darījumiem, nolēmu apskatīt, kā nepilnus astoņus gadus vēlāk izskatās šis darījums, kurā Biedriņš vienīgo reizi savā karjerā mainīja NBA komandas. Kā izrādās, tā ietekme ir pietiekami liela un palīdz "Jazz" šosezon būt regulārā čempionāta kopvērtējuma līderei.

"Jazz" no maiņas iegūst ilgtermiņā

No darījumā iegūtajiem basketbolistiem Biedriņš "Jazz" komandai izrādījās nevērtīgākais spēlētājs laukumā. 2013./2014. gada sezonā Biedriņš piedalījās tikai sešās spēlēs, kurās nospēlēja 45 minūtes, guva trīs punktus un izcīnīja 17 atlēkušās bumbas.