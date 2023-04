Kurš metīs izaicinājumu varenajiem? Bostonas 'Bruins' medī elitārus NHL rekordus

saturs

Tieši pirms nedēļas Bostonas "Bruins" bija nodrošinājusi sev Prezidenta trofeju, ko Nacionālajā hokeja līgā (NHL) pasniedz regulārā čempionāta uzvarētājiem. Komanda to paveica 75 mačos, bet nu ir tuvu tam, lai uzstādītu divus vēsturiskus līgas rekordus.

Saturs turpināsies pēc reklāmas Reklāma

Ceturto reizi savā vēsturē "Bruins" klubs Prezidenta trofeju ieguva 30. marta uzvarā pagarinājumā pret Kolumbusas "Blue Jackets", kuras sastāvā traumas dēļ nebija latviešu vārtsarga Elvja Merzļikina. Uzvarēt regulārajā čempionātā Bostonai gan bija tikai formalitāte, jo šosezon tā ir gandrīz galvastiesu pārāka pār konkurentēm, bet izšķirošās cīņas, protams, vēl tikai priekšā - Stenlija kausā. Tajā šobrīd "Bruins" nodrošinājusi mājas spēļu priekšrocības pilnīgi visās sērijās, arī finālā, ja līdz tam tiks, taču regulārā čempionāta uzvarētājiem tas nav garantēts, un to pierāda arī vēsture.

Sava dominējošā snieguma dēļ "Bruins" šosezon kļuva par visātrāk 50 uzvaras sakrājušo komandu, to paveicot vien 64 spēļu laikā, kā arī visātrāk vēsturē sasniedza 100 punktu robežu - 61 mačā. Līdz regulārās sezonas beigām Bostonai atlicis aizvadīt piecas spēles un tai joprojām ir cerības uzstādīt jaunus NHL regulārā čempionāta rekordus izcīnītajās uzvarās un punktos.

Šobrīd aizvadītajās 77 spēlēs "Bruins" hokejisti guvuši 60 uzvaras un 125 punktus, un rekordi nebūt nav neaizsniedzami. Šobrīd NHL rekords ar 62 regulārā čempionāta uzvarām pieder Detroitas "Red Wings" (sasniegts 1996. gadā) un Tampabejas "Lightning" (2019). Tādējādi atlikušajos piecos mačos Bostonai, kam pašlaik ir trīs uzvaru sērija, jātiek vismaz pie diviem panākumiem, lai kļūtu kaut par rekorda līdzautori.

Savukārt visvairāk punktu regulārā čempionāta vēsturē 1977. gadā izcīnīja Monreālas "Canadiens" - 132. Ar 125 punktiem 77 spēlēs "Bruins" ir ceļā, lai šo vēstures ierakstu labotu. Tiesa, Monreāla šo rekordu uzstādīja 80 mačos, jo savulaik regulārā sezona bija par divām spēlēm īsāka, un bez iespējām gūt punktus pēcspēles metienu sērijās. Šādi "Bruins" šosezon guvusi četras uzvaras un 11 punktus.

Noslēdzošajās piecās spēlēs "Bruins" var izcīnīt maksimums desmit punktus, un jāiekrāj vismaz astoņi, lai rekordu labotu. Zīmīgi, ka tieši pret "Canadiens" komandu Bostona 13. aprīlī aizvadīs regulārās sezonas noslēdzošo maču. Šajās piecās spēlēs "Bruins" tiksies ar Austrumu konferences komandām - Toronto "Maple Leafs" (ceturtā vieta konferencē), Ņūdžersijas "Devils" (trešā), Filadelfijas "Flyers" (14.), Vašingtonas "Capitals" (13.) un "Canadiens" (15.).

Teju katrā svarīgākajā statistikas rādītājā "Bruins" komanda šosezon ir starp vadošajām līgā - vidēji mačā iemestie 3,66 vārti ir otrais rādītājs, ar 2,12 caurmērā ielaistiem vārtiem tā ir stabili pirmā, kamēr vairākuma realizācijā ar 22,3% ir 11. vietā, bet mazākuma neitralizēšanā - pirmā (86,9%). Bostonas vārtu attiecība ir +120, kas kopš algu griestu ieviešanas 2005. gadā ir pārliecinoši labākais veikums līgā, vēsta "Yahoo Sports".

"Bruins" uzbrukumu rotā tādas zvaigznes kā Davids Pastrņāks (77 spēlēs 103 (56+47) rezultativitātes punkti) un pieredzējušie Breds Maršāns (68 mačos 63 (20+43) punkti) un Patriss Beržerons (57 (27+30) punkti 74 spēlēs), taču arī aizsardzība ir ļoti augstā līmenī, turklāt vārtos - Vezinas balvas galvenais pretendents Līnuss Ulmarks, kura statistiku var apskaust visi elites līmeņa ripu ķērāji - 47 mačos 38 uzvaras, vidēji spēlē ielaisti 1,90 vārti un atvairīti 93,7% metienu. Tieši elites līmeņa aizsardzība var būt izšķiroša cīņā par Stenlija kausu.

Foto: Reuters/Scanpix/LETA

Tiesa, pārliecinošs un pat dominējošs sniegums regulārajā čempionātā nedod garantijas pat iesaistīties nopietnā cīņā par hokeja prestižāko balvu - Stenlija kausu. Tas attiecīgajās sezonās neizdevās uzvaru rekordistēm "Red Wings" un "Lightning". Tampa vispār piedzīvoja vienu no lielākajiem fiasko NHL vēsturē, jo jau pirmajā kārtā to "sausā" atstāja "Blue Jackets". Detroita tikmēr 1996. gadā aizkļuva līdz Rietumu konferences finālam, kur piekāpās nākamajai Stenlija kausa čempionei Kolorādo "Avalanche" ar latviešu aizsargu Sandi Ozoliņu kā vienu no centrālajām figūrām.

"Bruins" noteikti ir lietas kursā, kāds šajā līgā ne pārāk patīkams liktenis ik pa laikam piemeklējis dominējošas komandas. Ja izdosies pārvarēt pirmo Stenlija kausa izcīņas kārtu, otrajā, visticamāk, gaidīs ļoti ciets rieksts kā "Lightning" vai "Maple Leafs". Tomēr tieši šādi izaicinājumi ir jāpārvar, lai celtu virs galvas pašu svarīgāko kausu.