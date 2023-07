Viens no visu laiku izcilākajiem Pirmās formulas (F-1) pilotiem Mihaels Šūmahers karjeras laikā kopumā guva 91 uzvaru. Vairākas no tām bija īpaši spožas, nodemonstrējot, kāpēc leģendārais vācietis tika iesaukts par lietus karali un "Sarkano baronu". Kuri no panākumiem bija Šūmahera spožākie?

Lai izcīnītu uzvaru Francijā, Šūmaheram un "Ferrari" bija jāizmanto netipiska stratēģija. Vācietis startēja no otrās pozīcijas, kamēr "pole position" dienu iepriekš kvalifikācijā bija izcīnījis jaunais talants Fernando Alonso no "Renault". Pēc starta spānis saglabāja pirmo pozīciju, kamēr "Ferrari" prātā bija radošs domu gājiens, kā sacensību noslēgumā izcīnīt uzvaru.