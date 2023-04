Līgumi, kas īpašniekiem rādās murgos. Cerības neattaisnojušie hokejisti par nespēlēšanu saņem miljonus

Gribēja kā labāk, bet sanāca tā, ka noslēgtie ilgtermiņa līgumi nenostrādāja, un tie par sevi atgādinās vēl pāris gadu. Nacionālajā hokeja līgā (NHL) vairāki klubi spiesti maksāt par savām kļūdām, kad uzņēmās apjomīgas saistības ar spēlētājiem, kuri turpinājumā nespēja demonstrēt tādu sniegumu, uz kādu komandu vadība paļāvās ilgtermiņā.

NHL komandām ir atļauts izpirkt spēlētāju līgumus, lai uzlabotu situāciju algu griestos, bet ir noteikumi, kas to kontrolē. Izpirkšanas summa ir atkarīga no spēlētāju vecuma. Klubam jāsamaksā trešdaļa no atlikušā līguma vērtības, ja spēlētājs izpirkšanas brīdī ir jaunāks par 26 gadiem, bet, ja ir 26 gadi vai vairāk, tad jāšķiras no divām trešdaļām kontrakta summas.

Šobrīd NHL pēdējais izpirktais līgums joprojām ir latviešu uzbrucējam Rūdolfam Balceram. Izpērkot viņa kontraktu, Sanhosē "Sharks" viņam divu gadu laikā atdos nedaudz vairāk kā 300 000 ASV dolāru. Balcers jau paspējis uzspēlēt gan Floridas "Panthers", gan Tampabejas "Lightning", bet Sanhosē viņam turpina maksā.

Tomēr NHL vēsturē pirms kolektīvā līguma izmaiņām noslēgti tādi līgumi, kuri NHL klubu īpašniekiem, iespējams, joprojām rādās murgos