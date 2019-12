Latvijas Futbola federācija (LFF), iespējams, pārkāpjot valstī pieņemto praksi, 2017. gadā nolēma pa kluso likvidēt savu meitasuzņēmumu SIA "Futbola aģentūra", kas LFF palika parādā gandrīz 400 000 eiro. Organizāciju savulaik vadīja bijušais LFF ģenerālsekretārs Jānis Mežeckis un bijušais LFF valdes loceklis Vladimirs Žuks, kuri tagad nesniedz skaidras atbildes, kur aizgājusi daļa no piešķirtās naudas un kādēļ "Futbola aģentūrā" strādājuši tie paši cilvēki, kas LFF.

2006. gadā LFF nolēma dibināt SIA "Futbola aģentūra", kas ir viens no trijiem LFF tieši izveidotajiem uzņēmumiem. Vēl LFF ir kapitāldaļas SIA "Latvijas Futbola federācijas mācību un treniņu centrs "Staicele"" ("MTC Staicele"), par ko portāls "Delfi" publicējis vairākus rakstus, un SIA "Latvijas Futbola aģentūra". SIA "Futbola aģentūra" juridiskā adrese norādīta – Rīga, Augšiela 1, kur atrodas stadions "Daugava", bet pirms vairākiem gadiem bija LFF mājvieta.

Līdz 2014. gadam "Futbola aģentūras" valdē bija Mežeckis un Žuks, bet kopš 2014. gada vienīgais valdes loceklis bija Žuks. Kopš 2017. gada marta "Futbola aģentūru" cenšas likvidēt, bet kā likvidators iecelts Aigars Dudelis.

LFF regulāri piešķīra finansējumu "Futbola aģentūrai", to nesaskaņojot ar valdi, portālam "Delfi" anonīmi apliecināja vairāki avoti. Piemēram, 2012. gada sākumā LFF ģenerālsekretārs Jānis Mežeckis vienpersoniski no LFF "Futbola aģentūrai" novirzīja 100 000 eiro, kas noformēti kā aizdevums. Arī citi pārskaitījumi veikti kā aizdevumi, nevis ar konkrētu mērķi.

Kā "Futbola aģentūras" aktivitāšu sfēras norādītas "sporta objektu darbība" un "reklāmas aģentūru darbība". Uzņēmums strādājis ar mīnusiem (šobrīd parādā LFF nepilnus 400 000 eiro), tomēr tas nav traucējis "Futbola aģentūrai" būt dāsnai pret sev pietuvinātajiem. "Delfi" rīcībā esošie dokumenti liecina, ka vismaz divas reizes ļoti izdevīgus aizdevumus bez procentiem saņēmis Žuks. Vēl šogad neformālā sarunā ar portālu "Delfi" Žuks neko nezināja par šādiem līgumiem un to nosauca par "pilnīgu murgu", bet vēlāk, kad par to sižetu veidoja LTV raidījums "De facto", Latvijas Televīzijai sacīja – ja tāds aizdevums bijis, tad to esot arī atdevis.