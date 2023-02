Nāk Karaļa Džeimsa mantinieks? Lebrona dēls Bronijs ceļā uz NBA

Losandželosas "Lakers" superzvaigzne Lebrons Džeimss nule kļuva par Nacionālās basketbola asociācijas (NBA) visu laiku labāko punktu guvēju. 38 gadu vecumā viņš vēl nedomā kārt kedas uz nagliņas, jo gaida, kad Mekā varēs uzspēlēt kopā ar savu dēlu Broniju. Vai nāk karaļa Džeimsa mantinieks?

Tagad – 20 gadus pēc Lebrona nonākšanas NBA – tas pats tiek runāts par Broniju. Jaunietis tuvojas vidusskolas noslēgšanai privātā Losandželosas skolā "Sierra Canyon". Šī iestāde sagatavo jauniešus mācībām universitātē, un šajā skolā bieži mācās slavenu un bagātu cilvēku atvases. Tajā ir arī basketbola programma, kurā spēlē Bronijs Džeimss, un viņš ir viens no populārākajiem vidusskolas vecuma spēlētājiem visā ASV. Jaunajam censonim "Instagram" jau ir teju septiņi miljoni sekotāju, kamēr "TikTok" tas tuvojas sešiem miljoniem. Jau pirms nonākšanas lielajā basketbolā 18 gadus vecais Bronijs ir noslēdzis daudzmiljonu līgumu ar "Nike", kas ar apaviem un citām sporta precēm jau ilgus gadus apgādā viņa tēvu. Tāpat Lebrona dēlam ir sponsorēšanas kontrakts ar audioproduktu ražotāju "Beats by Dr. Dre", kam viens no reklāmas lozungiem bija "Izredzētais pret Izredzētā dēlu".