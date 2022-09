Piezīmes no Florences: kad 'Fiorentina' fani izrāda cieņu RFS

Vēsturisks vakars Latvijas futbolam – šādu brīžu nav daudz, un par tādu 8. septembrī gleznainajā Florencē parūpējās Latvijas čempione RFS, kas ar nesalaužamu gribasspēku izcīnīja 1:1 pret vietējo "Fiorentina". Rezultāts, kādu negaidīja teju neviens. Artemi Franki vārdā nosauktajā stadionā bija futbola svētki, kādus pie mums ikdienā nepiedzīvojam, taču tie Florencē varēja būt pat vēl spilgtāki.

""Fiorentina" nepieceļas" – tik lakonisks, taču vienlaikus krāšņs virsraksts rotāja Itālijā populārākā sporta laikraksta "La Gazzeta dello Sport" rakstu, kurā vesels atvērums tika veltīts Florences un Rīgas komandu duelim. "Ar vienu [Antonīnu] Barāku nepietiek – "Fiorentina" sarūgtina Konferences līgas debijā" – tikmēr vēstīja laikraksts "La Repubblica", savukārt "La Nazione" sava kluba varējumu pret RFS vērtēja kā izšķērdīgu un nenobriedušu. Kaut arī tikai trešais spēcīgākais Eiropas klubu turnīrs, Florences komandas neveiksme Itālijā izraisīja plašu rezonansi.

Aptuveni stundu pēc mača šo rindu autors atstāja "Stadio Artemio Franchi" arēnu kopā ar latviešu fanu, kuram ap kaklu lepni bija aplikta RFS šalle. Jau pirmajos pārdesmit metros no pretī nākoša itāļa saņēmām pacelta īkšķa žestu un neliela kompānija, mums garāmejot, no restorāna veltīja aplausus. Protams, visa gājiena laiku neiztika arī bez uzkrītošiem skatieniem gan no garāmejošajiem, gan kafejnīcās sēdošajiem.