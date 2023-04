No tenisa prinča līdz ieslodzījumam cietumā. Leģendārā Borisa Bekera dzīve vairākkārt apmetusi kūleni, bet pēc iznākšanas no cietuma viņš dzīvi tajā nosauca par brutālu. "Tā bija absolūti citāda pieredze no tās, ko redzam Holivudas filmās..."

Bekers cietumā bijis kopā ar ieslodzītajiem, kuri par savu dzīvību cīnījušies katru dienu, turklāt vācieša tenisa leģendas statuss cietumā neesot nozīmējis pilnīgi neko. Bijušajam sportistam ikdienā apkārt bijuši slepkavas, narkotiku tirgotāji, izvarotāji, cilvēku kontrabandisti un citi bīstami noziedznieki.

Pirmajās ieslodzījuma nedēļās Bekers savā kamerā esot bijis ieslēgts 22 stundas diennaktī. Uz īsu brīdi viņš tika izlaists tikai uz pusdienām un vakariņām, kā arī dušu un iznākšanu svaigā gaisā.