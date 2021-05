2018. gada vasarā bija centieni ietekmēt UEFA Čempionu līgas kvalifikācijas spēli starp tā laika Latvijas čempioni Jūrmalas "Spartaks" un Belgradas "Crvena Zvezda", tā uzskata UEFA un Latvijas tiesībsargājošās iestādes, jo lieta nonākusi Latvijas tiesā. Līdz šim publiski pat baumu līmenī nebija izskanējis, ka Čempionu līgas mačs būtu bijis "aizdomīgs", tomēr šobrīd saistībā ar centieniem ietekmēt spēli apsūdzēta viena persona, kurai draud līdz pat pieciem gadiem cietumā.

Apsūdzības izvirzītas kādam futbola aprindās maz zināmam 1986. gadā dzimušam vīrietim par "Spartaka" un "Crvena Zvezda" otrās spēles iespējamu ietekmēšanu. Prokuratūra uzskata, ka apsūdzētais kādam "Spartaka" pārstāvim piedāvājis vairākus desmitus tūkstošu par zaudējumu ar noteiktu vārtu starpību. "Cenas" par vajadzīgo vārtu starpību svārstījušās no 25 000 līdz pat 50 000. Kādā valūtā? Tas pagaidām ir "miglā tīts".

Viens no galvenajiem pierādījumiem prokuratūras rokās ir no kāda telefona "izvilkta" balss ziņa, ko apsūdzētais adresējis kādam no Jūrmalas komandas. Kā uzskata LFF, UEFA un Latvijas tiesībsargājošās iestādes, ierakstā dzirdamais ir nepārprotams pierādījums vēlmei manipulēt ar spēles rezultātu.