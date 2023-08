'Tie bija meli' – oskarotās filmas 'The Blind Side' stāsta varonis apsūdz aizbildņus miljonu izkrāpšanā

Bijušais Nacionālās amerikāņu futbola līgas (NFL) spēlētājs Maikls Oers, kura iedvesmojošais stāsts tika atspoguļots Oskaru saņēmušajā Holivudas filmā "The Blind Side" ("Neredzamā puse" - lat.), apsūdzējis Tuhoju ģimeni melos - tā nemaz neesot viņu adoptējusi un uz viņa rēķina nopelnījusi miljoniem dolāru.

Oers pirmdien Tenesī tiesā iesniedzis petīciju, kurā akcentējis, ka Šons un Leja Anna Tuhoji viņu nemaz neesot adoptējuši - kā tas tika attēlots filmā, bet gan piemānījuši parakstīt dokumentus, kas ģimeni padarīja par aizbildņiem. Tādējādi viņi ieguva īpašumtiesības uz Oera vārdu un mantu, kas vēlāk izrādījās vairāku miljonu ASV dolāru vērtībā. Līdzīgi kā Britnijas Spīrsas un viņas nu jau bijušā aizbildņa - tēva stāstā.

Tuhoji kā aizbildņi, izmantojot sportista vārdu, nopelnījuši miljonus no dažādiem biznesa darījumiem, ieskaitot 2009. gadā klajā nākušo filmu. "The Blind Side" ir iedvesmojošs stāsts par Oeru un viņa nokļūšanu līdz NFL, kā arī par Tuhoju ģimeni, kas uzņēmās rūpes par viņu pusaudža vecumā un it kā adoptēja, taču nu atklājies, ka tā nav bijusi taisnība.