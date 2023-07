Vasaras karstākā sāga futbolā: astronomiskās Saūda Arābijas naudas kārdinājums vai tronis Madridē. Mbapē izvēle

Francijas superzvaigznes Kiliana Mbapē nākotne šajā vasarā bijis karstākais kartupelis pasaules futbolā. Katru nedēļu šī sāga iegūst jaunu pavērsienu. Pirmdien, lai iegūtu Mbapē savā īpašumā tikai uz vienu gadu, Saūda Arābijas klubs pauda gatavību šķirties no viena miljarda eiro. Astronomiska summa, taču ar to var nebūt gana, lai pievilinātu vienu no pasaules futbola lielākajām zvaigznēm.

Francijas futbola flagmanis Parīzes "Saint-Germain" savu kapteini un visu laiku rezultatīvāko spēlētāju izlicis pārdošanā. Par Mbapē interesi izrādījuši tādi grandi kā Mančestras "United", Milānas "Inter" un "Barcelona", bet nupat savu trumpi - astronomisku naudu - galdā metis pagājušās sezonas trešais spēcīgākais Saūda Arābijas klubs "Al-Hilal".

Kārē pēc iespaidīgās transfēra naudas Parīzes komanda ir devusi zaļo gaismu "Al-Hilal" pārstāvjiem runāt ar savu zvaigzni, taču Mbapē prātā ir cits galamērķis.