Virslīgas favorīte – 'Riga', eksperti cer uz vēl vienu pelnrušķītes stāstu Eirokausos

Jaunā "Optibet" Virslīga futbolā, kas ir spēcīgākais Latvijas komandu čempionāts, ar desmit klubu līdzdalību sāksies šajā nedēļas nogalē. Galvenie pretendenti uz vietu čempionu krēslā ir abi lielākie galvaspilsētas klubi, bet portāla "Delfi" uzrunātie eksperti norāda – ambiciozā "Riga" vēlas atgūt titulu, un ir liela iespēja, ka tā arī notiks.

""Riga" virslīgā iegūs ļoti daudz punktu, bet no RFS tai atrāviens nebūs liels, jo komanda saglabājusi kodolu un ir maz svarīgu jaunpienācēju, kuri uzreiz varētu ielēkt sākumsastāvā," spriež vairākkārt par Latvijas labāko futbola žurnālistu nosauktais Edmunds Novickis. Abi Rīgas vadošie klubi no pārējiem būs ar nelielu atrāvienu – arī no pagājušā gada čempiones "Valmieras".

"Šis gads Latvijas klubiem Eirokausos nebūs tik sekmīgs kā iepriekšējais," tikmēr piezemēts savā vērtējumā par mūsu klubu izredzēm Eirokausos ir komentētājs Ilvars Koscinkevičs. Savukārt apskatnieks Jurijs Žigajevs uzskaita vairākus futbolistus, kuri šosezon varētu parūpēties par pāreju uz ārzemēm.