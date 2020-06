Kārtējais 14. jūnijs pagājis – jau aizritējuši 79 gadi kopš šī barbariskā akta īstenošanas, kas liek apzināties, ka strauji samazinās to dienu šausmas pieredzējušo skaits. Ja vēl pirms gadiem divdesmit, divdesmit pieciem varēja šķist, ka šo datumu atcerēsimies, taču tam būs aizvien mazāk un mazāk politiski aktuāla konteksta, tagad redzams gluži pretējais. Mūsu prezidenta un parlamenta vadītājas gājiens pie Brīvības pieminekļa ir ārkārtīgi svarīgs un nepieciešams vēstījums. Ar vārdiem par padomju noziegumiem, kam nav piemērojams noilgums.

Tā ir nepieciešamā piemiņa visiem upuriem un atgādinājums par noziedzīgi sagrautu miermīlīgu un neatkarīgu Latvijas valsti. Sava taisnība jāaizstāv, un mūsdienu politiskā realitāte to ir apstiprinājusi, un tas ir darbs, kurā jāiesaistās ikkatram – sākot ar valsts augstāko amatpersonu jeb prezidentu un beidzot ar nelielas lauku saimniecības īpašnieku. Deviņdesmitajos gados runas, ka par valsts stiprināšanu un aizsardzību vajadzēs domāt aizvien vairāk un vairāk, ka ar to nāksies nopietni nodarboties vienai paaudzei pēc otras, šķiet, nepārliecinātu tikpat kā nevienu.